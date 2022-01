Puy-de-Dôme - Thiers : bientôt une indication géographique pour le Laguiole ?

Une enquête publique a été ouverte suite à la demande d'homologation d'une indication géographique auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle pour le couteau Laguiole. Un moyen de protéger la filière, dans l'Aveyron, et à Thiers.

Le célèbre couteau est fabriqué à Laguiole et à Thiers

C'est un savoir-faire reconnu depuis plus d'un siècle dans le Massif Central. A l'origine, il y a près de 150 ans, c'était le couteau des paysans. Historiquement apprécié des éleveurs. Avec sa célèbre "abeille" caractéristique, il a été relancé dans les années 80 grâce au transfert d'une usine thiernoise dans l'Aveyron. Et est devenu un emblème de ces deux territoires.

La filière emploie près de 400 personnes dans le bassin thiernois - Association CLAA

"Le consommateur ne sait plus à quel saint se vouer" explique Aubry Verdier, le président de l' association Couteau Laguiole Aubrac Auvergne qui porte la demande d'indication géographique. "C'est une bonne orientation pour mieux protéger, et donc il faut clarifier les choses pour le consommateur".

Mais son succès a également attisé les convoitises. Les nombreuses copies asiatiques ont inondé le marché. Fragilisant la filière historique. C'est pourquoi l'Association Couteau Laguiole Aubrac Auvergne a déposé une demande auprès de l'INPI.

Protection face aux contrefaçons

L'indication géographique distingue un produit originaire d’une zone géographique déterminée et qui possède des qualités, une notoriété ou des caractéristiques liées à ce lieu d’origine. Elle protège le nom dudit produit des contrefaçons et autres copies. "C'est le modèle reconnu à l'international comme étant le couteau français" poursuit Aubry Verdier. "Ce modèle est majeur dans l'économie des deux territoires, il faut quand même savoir qu'il peut représenter 50 à 80% du chiffre d'affaire des entreprises de coutellerie".

C'est trop important économiquement, mais aussi pour la coutellerie française... Aubry Verdier, président de l'association Couteau Laguiole Aubrac Auvergne

La demande d’indication géographique concerne 38 entreprises implantées dans des communes de l’Aubrac et de l’Auvergne. Soit 400 emplois environ pour un chiffre d'affaires de 43 millions euros.

L’enquête publique est ouverte à tous (particuliers, entreprises, collectivités locales etc.) et se clôturera le 21 mars 2022. Pour consulter le cahier des charges et formuler une observation, rendez-vous à l’adresse suivante : https://base-indications-geographiques.inpi.fr/fr/enquetes-publiques-en-cours