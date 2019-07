Puy-de-Dôme : un centre de colonie de vacances mis en vente dans le parc naturel des volcans d'Auvergne

Murat-le-Quaire, Puy-de-Dôme, France

Construit en 1958 au cœur du parc naturel des volcans d'Auvergne, le centre de colonie de vacances rythmait la vie de la commune de Murat-le-Quaire dans les années 1980. Fermé depuis 2012, il appartient à la ville de Clichy et accueillait des enfants de la région parisienne.

Après deux mises en vente infructueuses en 2016 et 2018, le centre est remis aux enchères sur le site internet Agorastore à partir du 30 septembre prochain au prix initial de 100 000€. Le lieu fait cinq hectares de terrain et quasiment 4000m² habitables. Mais il nécessite d'importants travaux de rénovation. Les bâtiments de béton à l'aspect futuriste ont aujourd'hui des allures de caserne abandonnée et des herbes folles poussent entre les dalles des terrasses.

Le centre de colonie de vacances a été construit au milieu des bois - © Agorastore

Le propriétaire, la ville de Clichy, pourrait réaliser des travaux de déconstruction s'il ne trouve pas d'acquéreurs. Le maire de Murat-le-Quaire, Gérard Brugière, est assez pessimiste concernant la vente du centre. Il a fait une proposition d'achat à l'euro symbolique au maire de Clichy Rémi Muzeau. "Ces bâtiments, il faudrait pouvoir en faire quelque chose", assure-t-il.

Des bâtiments à l'architecture futuriste pour l'époque, et aux allures de soucoupe. - © Agorastore

Zakaria Sbahi, chargé de la vente du bien pour Agorastore, est du même avis. "C'est un site qui a beaucoup potentiel. Ce serait dommage de tout raser et d'en faire autre chose." Pour lui, l'idéal serait de faire revivre le centre de vacances où l'on pouvait voir, il y a 7 ans déjà, 200 enfants jouant sous les arbres.

Malgré le coût non négligeable des travaux à réaliser pour rénover le centre, Zakaria Sbahi est convaincu que ce site représente un bon investissement. "Le lieu a énormément de potentiel. Pour bien faire, ce site doit conserver une activité touristique ou sportive."

Les visites sont actuellement ouvertes. L'objectif est à présent de redonner vie à ce centre, construit au cœur d'un parc naturel d'exception.