Puy-de-Dôme : un collectif de prestataires d'activités s'oppose à la fermeture du site de Pessade

Saulzet-le-Froid, France

"C'est tout neuf, le restaurant, il y a un poêle extraordinaire, c'est chaleureux, avec des grandes baies vitrées..." En scrutant l'intérieur du bâtiment fermé, c'est un grand sentiment de gâchis qui envahit Julien Féoux. Sa société propose des sorties en quad bike, le voilà aujourd'hui à la porte de son siège social. "C'est compliqué, ne serait-ce que de récupérer mon courrier, et puis surtout pour l'activité." L'entrepreneur avait choisi de s'installer à Pessade pour travailler avec le bassin clermontois : "Aujourd'hui je me retrouve dans une coquille vide".

Que vont devenir les filets de l'Acrofun, activité ouverte en 2016 sur le site de Pessade ? © Radio France - Juliette Micheneau

Reportage à Pessade, site de pleine nature fermé depuis le 30 septembre. Copier

Isabelle Montbessoux se demande ce qu'elle va dire aux clients qui réservent ses séjours au départ de Pessade. Pour cette gérante d'agence de voyage, c'est notamment la fermeture du restaurant qui la met en difficulté.

Tous ont du mal à comprendre qu'un parking aménagé il y a seulement deux ans, ces filets installés dans les arbres il y a trois ans et deux bâtiments soient ainsi laissés à l'abandon.

Ces dernières semaines, les employés du site de Pessade ont fait place nette. Les bâtiments sont aujourd'hui totalement fermés. © Radio France - Juliette Micheneau

Ils sont comme ça une dizaine de prestataires d'activités fragilisés par cette fermeture soudaine à s'être regroupés en collectif. Ils ont transmis un cahier de doléances aux institutions concernées et lancé une pétition en ligne. Dimanche 3 novembre, ils espèrent également mobiliser le grand public en organisant une après-midi d'activités gratuites sur le site de Pessade.

Un site qui a réussi sa transition climatique

Principaux arguments avancés par le propriétaire, Mond'Arverne Communauté, pour justifier la fermeture : le transfert de Saulzet-le-Froid, commune où se situe Pessade, vers la Communauté de communes Dômes Sancy Artense, ainsi que le coût d'exploitation mis en balance avec le manque de neige et donc la faible ouverture du domaine nordique.

L'avis de fermeture placardé sur la porte d'entrée du site de Pessade. © Radio France - Juliette Micheneau

à lire aussi Ski Nordique : Pessade passe son tour l'hiver prochain

Autant d'arguments réfutés par le collectif. "Le site pleine nature de Pessade est référencé dans toute l'Europe en terme de transition par rapport à la neige", affirme Julien Féoux. "S'il n'y a pas de neige, la structure est apte à proposer des activités, avec en renfort, nos activités de prestataires", confirme Didier Pradon, accompagnateur en montagne, moniteur de ski et de VTT. "_L'activité est en développement_, que ce soit l'été ou l'hiver donc Pessade a su prendre ce virage du changement climatique".

Didier Pradon, accompagnateur en montagne, moniteur de ski et de VTT assure que Pessade a su s'adapter au manque de neige. Copier

"On était en train de monter en terme de chiffre d'affaire, que ce soient les prestataires ou le centre" renchérit Julien Féoux. "Le centre pourrait être rentable, on en est convaincu, seulement on nous coupe les jambes en pleine croissance."