Puy-de-Dôme : un guide pour aider les locataires à faire valoir leur droit au logement décent

Puy-de-Dôme, France

Personne ne devrait vivre dans un habitat indigne ! Pour aider les locataires en difficulté avec leur propriétaire, la CAF et l'ADIL du Puy-de-Dôme ont mis en commun leurs compétences pour réaliser le guide du logement décent.

Guide du logement décent - caf-adil

Une boite à outils de 40 pages

Ce petit document de 40 pages est truffé de conseils pratiques. Il peut être utile aux locataires, mais aussi aux bailleurs, aux élus, aux travailleurs sociaux pour se retrouver dans la jungle des procédures et règles de droit. L'an dernier, l'ADIL a enregistré 214 signalements de logement non-décents. Attention, la non-décence, l'insalubrité et le péril ont des définitions et des procédures différentes.

schéma d'un logement non-décent - caf-adil

La décence relève des relations contractuelles propriétaire-locataire. Dans cette boîte à outils, le locataire peut par exemple remplir une grille d'évaluation qui sera ensuite examinée par les services compétents. Il faut parfois être patient pour voir aboutir ces démarches. Cela dépend des travaux à effectuer et de la bonne volonté du propriétaire, cela peut prendre plus d'une année. Si le propriétaire reste sourd au courrier de la Caf, le locataire doit lui envoyer une lettre de mise en demeure, un préalable à toutes les actions ultérieures, conciliation ou tribunal d'instance. Le guide du logement décent est disponible gratuitement en ligne sur les sites de la CAF et de l'Adil.