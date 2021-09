Plan de relance : une aide de 374.000 euros pour l'association puydômoise "Collectif Pauvreté Précarité"

Le projet de l'association puydômoise a été retenu par l'état dans le cadre du troisième volet social du plan de relance. Une aide de 374.000 euros qui va permettre d'acheter et de remettre aux normes le bâtiment clermontois. Une aubaine pour un accueil plus humain.

A deux pas de la maison des sports à Clermont-Ferrand, le bâtiment de l'association "Collectif Pauvreté Précarité" (Fondation Abbé Pierre) est l'unique structure d'accueil de jour existante en Auvergne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les locaux ne sont plus à la hauteur de l'urgence et de la demande toujours plus forte. Loué depuis 10 ans à un propriétaire privé, le bâtiment situé dans la petite rue Emilienne Goumy est à vendre. Mais pour l'acquérir et le mettre aux normes, le budget est connu : 500.000 euros.

Alors quand la nouvelle est tombée, les sourires étaient radieux. Afin de soutenir l’activité des associations de lutte contre la pauvreté et leur permettre de toujours mieux répondre aux urgences sociales, le gouvernement a mis en œuvre un plan de soutien exceptionnel de 100 millions d’euros, en complément des mesures de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et s’inscrivant dans le plan "France Relance".

Mettre aux normes et réhumaniser

Dans le cadre de ce plan de soutien et d’une première vague d’appels à projet, 81 projets lauréats ont été retenus dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour un montant de 6,18 millions d’euros (projet à vocation régionale, multi-départementale et départementale). 81 projets, dont six dans le Puy-de-Dôme. Au bénéfice du Secours populaire, des Restos du cœur, de l'association CLES (Créer du Lien par l'Echange de Savoirs), du collectif enfants-parents-professionnels, du CIDFF (Centre d'Informations pour les Droits des Femmes et des Familles. Et donc de l'association "Collectif Pauvreté Précarité", qui va toucher une aide globale de 374.000 euros.

L'association Collectif pauvreté Précarité gère l'unique accueil de jour en Auvergne © Radio France - Eric Le Bihan

Une vraie bouffée d'oxygène et une aubaine pour répondre à la demande qui a explosé depuis la vague migratoire de 2018. La directrice Loraine Henry fait l'inventaire des futurs travaux. "Il y aura plus de bureaux, des douches adaptées. Actuellement, on a trois douches qui sont dans un état plutôt pitoyable avec du matériel qui n'est pas forcément adapté. Du carrelage à la place du lino. Il faut remettre aux normes d'hygiène, faire plus d'espaces, plus de douches femmes, plus de douches hommes. Et puis recréer une cuisine. Pour l'instant, c'est un peu une cuisine familiale alors qu'on sert 130 repas à chaque déjeuner. On a doublé ce chiffre en quelques années. Donc, effectivement, il faut s'adapter, réaménager le lieu pour que ce soit plus convivial et qu'on puisse aussi multiplier les prestations."

La directrice de l'association "Collectif Pauvreté Précarité" Loraine Henry © Radio France - Eric Le Bihan

Le préfet du Puy-de-Dôme Philippe Chopin a visité vendredi dernier le bâtiment défraichi loué depuis 10 ans par le collectif. L'occasion de lui présenter le projet de d'achat et de rénovation du site en présence de l'architecte désigné. Dans la cour d'entrée, quelques chaises dépareillées garnissent l'espace "détente" baptisé "le chenil". A l'intérieur du bâtiment, la réfectoire et la cuisine désormais inadaptée. A l'étage, les bureaux de l'association qui migreront bientôt vers des garages mitoyens. Symbole de cette urgence de remise aux normes : le bâtiment n'est pas raccordé au réseau d'assainissement.

130 repas sont servis chaque midi, la cuisine est aujourd'hui désuète © Radio France - Eric Le Bihan

Le préfet sait désormais à quoi vont servir concrètement les 374.000 euros d'argent public donné par l'état. "C'est exactement la politique que voulait le gouvernement, c'est-à-dire aider des projets qui ne se seraient jamais fait sans le plan de relance", justifie Philippe Chopin. "On est sur l'axe 3 du plan de relance "solidarité". C'est une association au top, avec qui l'Etat aime travailler, qui fait un métier difficile. Ce n'est pas tous les jours Noël et quand on peut les aider, les encourager, on est là. Ils aident vraiment les gens en grande difficulté, et dieu sait s'il y en a..."

Et le préfet du Puy-de-Dôme a joué les père-noël lors de sa visite à l'accueil de jour, puisqu'il a annoncé d'autres bonnes nouvelles pour le Collectif Pauvreté Précarité. L'association va bénéficier d'une autre enveloppe publique : 75.000 euros pour la domiciliation. Actuellement, le tri du courrier se fait dans un vieil algeco devant le bâtiment.

Le préfet du Puy-de-Dôme Philippe Chopin visite le centre d'accueil de jour © Radio France - Eric Le Bihan

Le projet HAUME

Enfin, en marge du plan de relance, Philippe Chopin a également annoncé qu'un autre projet collectif avait été retenu par l'état dans le cadre du projet HAUME, Hébergement et Accueil d'Urgence Mère-Enfant.

A Clermont-Ferrand, l'objectif est de trouver 12 appartements pour des femmes enceintes ou des mères isolées avec enfant(s) en bas-âge. Des femmes qui sont actuellement à l'hôtel ou en hébergement d'urgence. Ce dispositif locatif est accompagné par un suivi éducatif pendant les deux premières années. L'association a jusqu'à la fin de l'année pour trouver ces logements.