Puy-de-Dôme: une grève record chez Dachser à Combronde

"On était parti pour tenir trois jours ensemble, ça nous paraissait énorme, et là on en est à 17 jours de salaire perdus et on est toujours là". Les grévistes se doutent bien que leur mouvement risque de ne pas durer encore très longtemps mais ils n'ont pas l'intention pour autant de renoncer. Ils ont reçu le soutien de nombreux militants CGT d'autres entreprises de la région ce jeudi, à commencer par la section Michelin qui offrait le repas du midi.

Le problème n'est pas tant l'envie de continuer que de pouvoir tenir le coup financièrement. Une caisse de grève fonctionne depuis le début du mouvement, alimentée par des militants syndicaux, des proches ou encore des habitants de la région comme cette dame venue donner 40 €uros ce mardi soir. Selon la CGT, 98% de l'équipe de jour est en grève et 30% de l'équipe de nuit, sur un site qui compte une centaine de salariés.

"La façade est belle, les camions sont rutilants mais à l'intérieur c'est moins reluisant": un gréviste

Lorsqu'il prononce cette phrase, ce salarié reçoit l'approbation générale de ses collègues de travail. Des grévistes qui se disent heureux d'avoir enfin agit dix ans après la création de cet immense site de logistique tout proche de la sortie de l'autoroute. Ils citent des conditions de travail difficiles, la chaleur en été (parfois sans pause), le froid en hiver, des camions à remplir de plus en plus vite pour éviter les pénalités, des charges lourdes ou encore des accidents du travail très nombreux.

Des revendications dans l'impasse

Tout cela pour un salaire de moins de 1.300 €uros par mois malgré dix ans d'ancienneté pour certains. Les conducteurs d'engins de manutention expliquent qu'ils sont considérés comme agents de quai et non pas comme caristes, une perte de 300 €uros par mois. Petits salaires et conditions de travail difficiles, cela explique pour les grévistes la difficulté de recruter des intérimaires, qui ne veulent plus venir travailler à Combronde. Selon la CGT, ils sont plus de 160 à être passés depuis le début de l'année, très peu sont restés.

Après 17 jours de grève, rien n'a bougé. La seule augmentation de salaire se limite à 40 € bruts obtenus au cours de la NAO (Négociation Annuelle Obligatoire) valable dans tout le groupe Dachser. Rien de spécifique pour les grévistes de Combronde, qui ne se font plus vraiment d'illusion mais qui se disent fiers d'avoir lutté ensemble.