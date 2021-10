Puy-de-Dôme: Vulcania recrute une trentaine de saisonniers pour les vacances scolaires

Dernière période-clé pour Vulcania avant de fermer sa saison 2021: les vacances scolaires de la Toussaint. Le parc d'exploration des volcans situé près de Clermont-Ferrand prévoit notamment des animations sur le thème des dragons et a besoin de travailleurs saisonniers. Plus de trente postes sont à pouvoir pour ces vacances scolaires, notamment dans les équipes de restauration de Vulcania. Des animateurs et animatrices, des agent-e-s de sécurité, sont aussi recherchés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Certains postes comme hôte et hôtesse d'accueil exigent un bon niveau d'anglais. Vulcania invite les candidats à envoyer CV et lettre de motivation via la rubrique recrutement du site internet du parc.