Pyrénées-Atlantiques : 2.200 emplois à pourvoir dans le BTP

La crise Covid est désormais derrière pour le secteur du BTP. Depuis le début de l'année, les constructions neuves sont en hausse de 8,6% dans le département (notamment sur la côte basque et l'agglomération paloise). L'activité de rénovation n'est pas en reste : +4,6%. Mais le secteur est en manque de main d'œuvre pour pouvoir répondre à la demande. Par ailleurs, la crise sanitaire a engendré une pénurie de certains matériaux ce qui entraine une flambée des prix.

Les entreprises du BTP connaissent un regain d'activité depuis le début de l'année dans les Pyrénées-Atlantiques © Radio France - Oihana Larzabal

Des solutions "cousues main"

La fédération du bâtiment compte 690 entreprises adhérentes dans le département employant 10.200 salariés. La pandémie se conjugue au passé pour ces entreprises qui voient "leurs carnets de commandes remplis sur 4 à 5 mois", explique Laurent Bourguignon, secrétaire général de la fédération. Mais le secteur souffre toujours d'une mauvaise image et manque de vocations. Le besoin de main d'œuvre est encore plus criant avec le regain d'activité post Covid : le BTP compte à ce jour 2.200 postes à pourvoir dans le département. Paradoxalement, Pôle Emploi dénombre 1957 demandeurs d'emploi spécialisés dans la construction. "C'est inacceptable !" s'exclame Sébastien Labourdette, président de la Fédération BTP 64, "on va assumer nos responsabilités et proposer des solutions cousues main", à l'image de ce forum pour l'emploi organisé récemment à Biarritz où les chômeurs avaient été ciblés dans un rayon de 20 km.

La pénurie des matériaux a entrainé la flambée des prix © Radio France - Oihana Larzabal

Pénurie de matériaux et flambée des prix

L'une des conséquences de la pandémie est la pénurie de certains matériaux de construction ce qui a entrainé une forte augmentation des prix : +80% pour la plasturgie, +100% pour les métaux et jusqu'à +300% pour le bois. "La situation est désormais stabilisée" assure Sébastien Labourdette qui espère un retour à la normal pour 2022.

Eraikuntza berriak biderkatzen dira izurritearen ondorioz © Radio France - Oihana Larzabal

Enpresaburuek partaide izan behar dute

Eraikuntzako ofizioak arrakastatsuak dira izurritearen ondorioz departamendua eta bereziki iparraldean. Baina horrek beste arrengurak sor arazten ditu : "eraikitzea bai baina norrentako ? zoin baldintzetan ? zer eremutan ? lehentasuna zerri ?" galdetzen du Jean-Jacques Etxeberri-k, hargin enpresa duena Xiberuan. "Ez gira hor bakarrik eraikitzeko. Nik uste partaide izan behar dugun lurralde huntan."