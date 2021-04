Pyrénées-Atlantiques : 40% des réservations de gîtes pour Pâques déjà annulées

"Sur la journée de vendredi, nous avons déjà reçu plus de 600 appels de clients pour annuler leur réservation", explique Hélène Contou-Carrère, la directrice des gîtes de France 64. Résultat : 40% des hébergements occupés pour le weekend prolongé ou les vacances de Pâques sont déjà "libérés" à cause de ce nouveau confinement. Une clientèle pourtant très locale, de Toulouse, Bordeaux ou des Landes, qui a souvent fait une réservation à la dernière minute mais qui ne pourra finalement pas se déplacer.

Quelques-uns ont fait le choix, eux, de reporter leur séjour après le confinement, au mois de mai notamment. Des Parisiens ont à l'inverse réserver des logements pendant quatre semaines pour venir télétravailler au "vert".

Des propriétaires désormais habitués

"C'est malheureux à dire mais on peut dire qu'on a l'habitude maintenant de gérer ce genre de situations", ajoute Hélène Contou-Carrère. Tous les clients vont être remboursés, c'est la règle dès qu'il y a confinement. Mais ça reste "un manque à gagner énorme" pour les propriétaires.

Il y a beaucoup d'hébergements pour qui Pâques, c'est la rampe de lancement de la saison touristique - Hélène Contou-Carrère, directrice des gîtes de France dans le 64

"C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hébergements pour qui le weekend de Pâques ou les vacances de Pâques, c'est la rampe de lancement de la saison touristique", précise la directrice des gîtes de France dans les Pyrénées-Atlantiques, "donc tout le monde attend ces vacances comme une belle occasion de voir à nouveau revenir les vacanciers et puis, _cette année encore, ce n'est pas possible malheureusement_". "C'est certainement un manque à gagner et une situation économique difficile qui va se répéter sur 2021, si voilà, dès le mois de mai, on ne peut pas accueillir les touristes dans nos hébergements", regrette Hélène Contou-Carrère.