Pyrénées-Atlantiques : le chantier de la fibre optique moins local que prévu

Le chantier de 466 millions d'euros a été attribué à SFR FTTH sur appel d'offres. Il prévoyait une grande partie en sous-traitance avec sept entreprises basques et béarnaises regroupées. Ce groupement (GIE) a disparu et des techniciens portugais travaillent sur certains chantiers.

La fibre optique sera dans tous les foyers du Pays Basque et du Béarn d'ici 2023. Elle permettra aux entreprises, comme aux particuliers, de travailler 100 fois plus vite qu'avec une box. Une technologie dont beaucoup l'auraient apprécié en période de confinement.

La société SFR FTTH a remporté le chantier de 466 millions d'euros. L'entreprise est une une filiale de la multinationale Altice, dirigée par Patrick Drahi.

Un chantier de 466 millions d'euros

En 2019, lors de la présentation du projet à la presse, on promettait 200 créations d'emplois et du travail assuré pour les entreprises locales. Sept sociétés regroupées dans un GIE (Groupement Inter-Entreprises) : Scopélec, basé à Anglet et Montardon qui était chef de file, ETPM d'Arcangues, la SOCAélec de St Palais, la Coreba d'Hasparren, A3TP à Pau, Despagnet à Arros-de-Nay et Copland de Salies-de-Béarn.

Aujourd'hui, le GIE a disparu même si des employeurs locaux travaillent toujours sur la majorité des chantiers. Mais dans beaucoup de communes du Pays Basque, ce sont des équipes portugaises qui travaillent à la pose de la fibre optique. Côté SFR FTTH, on souligne que le marché est sous tension, qu'on est en train de former des professionnels mais que ça ne suffit pas pour tenir les délais, d'où l'appel à des salariés étrangers spécialisés en renfort. Des techniciens qui ont travaillé sur les chantiers de Portugal Télécom.

La fibre doit être déployée pour 2023 dans tout le département © Radio France - Bixente Vrignon

Des filiales d'Altice

Portugal Télécom justement, appartient à Armando Pereira, numéro deux d'Altice, l'actionnaire majoritaire de SFR FTTH. La Fibre 64, l'agence para-publique qui gère le chantier de la fibre rappelle qu'une grande partie des travaux est réalisée par des entreprises locales. Elle souligne aussi que le marché porte sur le déploiement de la fibre pour 2023 dans toutes les communes du département.

Chantier prioritaire, la fibre ne s'est jamais arrêtée même en plein confinement : toutes les autorisations ont été immédiatement délivrées pour continuer le travail.

Emmanuel Dainciart, directeur de La Fibre 64: "y'a des entreprises locales qui travaillent également sur l'ensemble du département" Copier

La promesse des 200 emplois tenue

Du côté de SFR FTTH, on reconnait qu'"on a eu des difficultés en terme de délais". Il a donc fallu réorganiser la sous-traitance. Mais l'entreprise souligne que "notre ambition est plus large" que le déploiement de la fibre. Le PDG, Lionel Recorbet, évoque le déploiement de trois plateaux techniques à Pau, Oloron et Tarnos, "pour pouvoir former de nouveaux collaborateurs" et leur offrir une compétence très prisée.

Il affirme que l'objectif de la création de 200 emplois sera tenu, "nous voulons des personnels formés et embauchés pour déployer le réseau et faire les raccordements". Car une fois la toile déployée, il faudra réaliser les raccordements maison par maison.