Pyrénées-Atlantiques : le département offre 9.000 chèques cadeaux aux habitants et aux touristes

Le tourisme est l'un des secteurs majeurs de l'économie des Pyrénées-Atlantiques. Il représente 2 milliards d'euros de retombées économiques, 10% du PIB, 17.000 emplois (dont 13.000 à l'année). Mais ce secteur a beaucoup souffert pendant le confinement. C'est pourquoi le département lance un plan d'1 million d'euros pour soutenir les 5.000 entreprises concernées.

Dans ce plan, il y a deux projets majeurs. Le premier, qui représente 600.000 euros, consiste à offrir 9.000 chèques cadeaux aux habitants du département et aux touristes du Sud-Ouest (régions bordelaise et toulousaine). D'une valeur de 64 euros, ces chèques pourront servir à réserver des activités ou des hébergements. Pour en bénéficier, il faudra s'inscrire en ligne à partir de mi-juin. Vous serez ensuite tiré au sort.

L'autre volet du plan de relance annoncé par le département concerne les soignants. Des "bons vacances" de 500 euros sont offerts à 414 soignants dans toute la France. Il fallait s'inscrire pour un tirage au sort. Au total, 16.500 soignants s'étaient inscrits et le tirage au sort a eu lieu ce mercredi. Parmi les gagnants, 146 personnes (35%) habitent en Nouvelle-Aquitaine, dont 57 personnes dans les Pyrénées-Atlantiques, ou en Occitanie.

L'opération s'appelle "Le Repos des Héros". Les "bons vacances" seront utilisables dans le département.

Sur les 414 bons offerts par le département aux soignants, la moitié a été ajoutée par l'association VVF Villages, qui gère 5 villages vacances dans le département, essentiellement au Pays Basque : Anglet, Saint-Étienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-Pied-de-Port, Urrugne et Sare.

"Nous faisons du tourisme social et solidaire" - Martine Pinville, présidente de VVF Villages

Vous pourrez également réserver des séjours avec activités en Béarn, comme à la base de loisirs de Baudreix.

C'est intéressant pour notre visibilité. Et ça ne coûte pas plus cher qu'une campagne publicitaire.

- Any Birou, directrice de la base de loisirs de Baudreix