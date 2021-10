Pyrénées-Atlantiques : le nombre de demandeurs d'emploi repasse sous le niveau d'avant la crise sanitaire

Le bouleversement de la crise sanitaire avait provoqué une forte augmentation du nombre de demandeurs d'emploi dans les Pyrénées-Atlantiques. Depuis, ils n'ont fait que diminuer, jusqu'à passer sous le niveau d'avant crise révèle Pôle emploi, ce mercredi 27 octobre, dans son bilan du troisième semestre 2021.

Une baisse de 13,2% en un an

Il y a, en moyenne sur ce troisième trimestre, 28 000 demandeurs d'emploi sans activité (catégorie A) dans le département, c'est 2 490 de moins que le trimestre précédent (- 8,2%) et 4 270 de moins qu'il y a un an (-13,2%).

La baisse dans les Pyrénées-Atlantiques est plus importante que celle au niveau national, comme au niveau régional. En Nouvelle-Aquitaine, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a reculé de 6,1% en un trimestre et 11,5% en un an.