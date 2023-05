Pyrénées Canin, l'entreprise bigourdane qui tire son épingle du jeu de l'inflation

C'est une petite entreprise implantée à Laméac dans les Hautes-Pyrénées, au nord-est de Tarbes. Sur le site de l'usine il n'y a qu'un dépôt de stockage, un petit hangar avec les machines, une boutique, des bureaux. Depuis sa création en 2011, Pyrénées Canin vend modestement ses croquettes pour chats et pour chiens, mais depuis quelques mois et l'inflation, sa production et son chiffre d'affaires ont bondi.

La PME est adepte des circuits courts. Toutes les matières premières qui composent la croquette sont locales ou presque, comme l'explique Axel Capdeville, le responsable de production sur le site : "la céréale est 100% sud-ouest, on se fournit même à 30km de l'usine. Tout ce qui est farine de viande vient de Auterive (Haute-Garonne ndlr), la farine de volaille est de Rion-des-Landes. Ce qu'on a de plus loin aujourd'hui, c'est le riz qui vient de Camargue, et la pulpe de betterave qui vient de Normandie et du Nord de la France". Une production 100% française, là où les produits viennent habituellement d'Espagne dans la région.

L'inflation pas totalement répercutée sur le client

L'entreprise fabrique plus de 2 000 tonnes de croquettes par an sur un site plutôt modeste, et avec seulement 12 salariés. Depuis fin 2021, elle subit comme beaucoup de PME une hausse drastique des coûts des matières premières. "Des augmentations qui se sont échelonnées jusqu'à 39% de hausse" détaille le fondateur de Pyrénées Canin, Henri Lapeyre, ancien producteur céréalier reconverti dans la croquette. "La farine de viande était à 420 euros, elle est aujourd'hui à 525 euros par exemple". Avec en plus la hausse des coûts de l'énergie, l'entreprise n'avait plus le choix : il fallait augmenter les prix des croquettes, répercuter l'inflation sur le consommateur.

Mais Pyrénées Canin a pris la décision de ne pas faire augmenter ses produits finis autant que les matières premières, quitte à rogner sur ses marges. "Quand je regarde les prix pratiqués, on est sur une hausse de 25% seulement" explique Henri Lapeyre, "c'est-à-dire qu'on a pris sur nous une partie du manque à gagner. Les grosses firmes ont augmenté dans des proportions plus grandes que nous, si bien qu'on a gagné de nouveaux clients. Les hausses des croquettes ont provoqué une réaction des consommateurs qui se sont mis à regarder un peu autour d'eux les prix, et ça nous a été favorable. On a compensé le manque à gagner par le volume plus important de vente. C'est comme ça qu'on a progressé considérablement depuis qu'il y a eu ce problème d'augmentation des prix. Et on est bien contents d'avoir pu tirer avantage de cette situation".

Des clients attachés à la qualité malgré la hausse des coûts

L'entreprise a donc fait augmenter son chiffre d'affaires : il est passé de moins de 2 millions d'euros avant l'inflation, à près de 3 millions aujourd'hui. Les hausses sont tout de même importantes sur certaines croquettes. Un sac de 5 kg pour petits chiens de race par exemple, est passé de 29 euros environ à 35 euros. Mais malgré ces augmentations, les clients restent fidèles à Pyrénées Canin, comme Thomas, venu du Gers pour sa meute de chiens : "les croquettes depuis l'année dernière elles ont pris quelques centimes d'euros, mais au niveau de la qualité, on trouve que c'est ici le mieux. Et après ce n'est pas non plus très loin, comme on habite qu'à une demie heure du site, ça nous convient totalement". Pyrénées Canin tire donc aussi sa force et se déploie essentiellement au niveau local, sachant également qu'elle ne fait sa pub que par le bouche à oreille.