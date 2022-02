Pyrénées : de la neige en quantité pour les vacances d’hiver

C’est parti pour quatre semaines de vacances scolaires. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il y a de la neige cette année. Il y a eu des chutes de neige très importantes à la mi-décembre et au début janvier. A l’époque, Météo France avait parlé d’un enneigement exceptionnel pour ce début de saison. Depuis, un anticyclone a maintenu des conditions froides, et donc la neige a pu rester sur les pistes. Une très bonne nouvelle après l'année blanche en 2021.

Michel Fargues, nivologue pour Météo-France Copier

On compte environ 50 cm, 70 cm en bas des pistes dans les stations autour de 1500m. En revanche, plus haut, autour de 2000 m. On est au-dessus des normales de saison avec 1m20, 1m50 de neige décrit Michel Fargues qui travaille à Météo France à Tarbes où il est nivologue, spécialiste de la neige et des avalanches.

Quasiment toutes les pistes ouvertes

De la neige abondante cela c’est grâce aux deux épisodes très importants de chutes de neige à la mi-décembre et au début janvier. Et surtout depuis, il a fait froid. Un anticyclone sur le pays depuis quelques semaines donc la neige n’a pas fondu. A Saint-Lary-Soulan, la quasi-totalité des pistes sont ouvertes. A Peyragudes, ont est à 75 % de pistes ouvertes.

Le risque d'avalanche est quasiment nul. Mais il va falloir être prudent notamment sur les versants-sud ou la neige est dure et glacée. Le risque de chutes et de blessures est important.