Pyrénées : des vacances de Noël réussies pour les stations de ski, malgré le manque de neige

Malgré le manque de neige, les stations de ski qui ont pu ouvrir dans les Pyrénées affichent des taux de fréquentation en hausse. À Peyragudes, il y a eu deux fois plus que monde que l'an dernier.

Gouaux-de-Larboust, France

Ça y est, les vacances de Noël se terminent... Fini les journées à dévaler les pistes de ski, les raclettes au coin du feu et les balades dans la neige ! Les stations de ski se vident de leurs vacanciers, et dressent le premier bilan de la saison. Et malgré le manque de neige, il est plutôt positif.

Au niveau national, les stations de ski ont enregistré une hausse de 1,7 point de leur fréquentation par rapport à l'an dernier, selon l'Observatoire national des stations de montagne. Dans les Pyrénées, l'embellie est spectaculaire, avec une hausse de six points. Les stations pyrénéennes affichent un taux d'occupation moyen de 86,6%.

55.000 skieurs pendant les vacances à Peyragudes

Exemple à Peyragudes, à la limite entre les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne, où il y a beaucoup de monde. "C'est un bilan positif grâce à la neige présente et un équipement de neige de culture très performant sur la station, qui nous a permis d'avoir cette offre de ski", explique Laurent Garcia, le directeur de la station.

"La fréquentation est en hausse par rapport à l'an dernier qui n'était pas un bon cru", précise-t-il. "Mais elle est aussi en hausse par rapport aux cinq dernières années. On a eu 55.000 skieurs pendant ces vacances, ce qui fait 70.000 depuis l'ouverture le 30 novembre".

Le Skyvall, nouvelle télécabine, a ouvert cet été entre Peyragudes et Loudenvielle. © Radio France - Emeline Ferry

Les stations ont été épargnées par la grève dans les transports, car les gens viennent en voiture, explique-t-il. Mais certains stations pyrénéennes ont souffert du manque de neige. "On a eu des reports de clients, qui étaient dans les stations voisines où on ne pouvait pas forcément skier", ajoute Laurent Garcia.

"C'est ma dixième saison sur la station, c'est l'un des plus gros hivers que l'on ai fait. On a tous très très bien bossé", constate Cédric, un serveur, expliquant que la terrasse de son restaurant ne désemplit pas.

Préparer les vacances de février

Les vacanciers ont aussi pu profiter de la nouvelle télécabine, le Skyvall. Elle a ouvert au mois d'août et relie les pistes de ski de Peyragudes à Loudenvielle. Un projet de 10 millions d'euros pour désengorger les routes de la vallée, et faciliter l'accès aux randonneurs et vététistes.

La station prépare désormais sa période la plus intense : les vacances de février. 5 à 6 semaines de grosse affluence où 50.000 skieurs sont attendus chaque semaine. Avec le retour du froid, les professionnels attendent de nouvelles chutes de neige.