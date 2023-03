"Trop de blocages vont mettre à mal l'économie locale", alerte le patron de la CCI des Pyrénées-Orientales

Dans les Pyrénées-Orientales, la mobilisation contre la réforme des retraites inquiète la Chambre des Commerce et d'Industrie. Après six jours de manifestations dans le département depuis le 19 janvier dernier, qui ont rassemblé jusqu'à 30.000 personnes dans les rues mardi 7 mars, mais aussi des actions spontanées, comme les récents blocages des péages nord et sud de Perpignan, la reprise en main de leur outil de travail par les agents de la Société Hydro-Electrique du Midi ou les blocages répétés du centre de tri de la Poste, Laurent Gauze, président de la Chambre des Commerce et d'Industrie s'inquiète de l'impact de la mobilisation sur l'économie locale.

"Stop au blocage "

"Laisser circuler l'économie !" C'est le cri d'alarme lancé par le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Pyrénées Orientales. Les appels multipliés au blocage dans les différents secteurs d'activité mais aussi d'axes routiers inquiètent les acteurs du tissu économique. "Trop de blocages vont mettre à mal l'économie locale indispensable à notre territoire qui sort de moments difficiles."

Pour Laurent Gauze, la période Covid, suivie de la hausse continue de l'inflation fragilisent déjà les entreprise PME et TPE du département. "Oui, ça génère une inquiétude parce que tout ce qui est blocage, ça n'incite pas. Dans un mois, on est à Pâques, on a quand même un département à prépondérance touristique, ça ne va pas aider [ndlr les blocages]. Comment préparer une saison touristique si on passe déjà un mois difficile de blocages intempestifs ? Pour ma part, c'est stopper les blocages, laisser l'économie circuler."

"Tant que le gouvernement ne nous entend pas, on ne s'arrêtera pas"

Du côté de l'Intersyndicale, la fragilité du tissu économique ne fait pas de doute. Cependant "ils n'ont qu'à demander au gouvernement d'accepter le dialogue social." Jérôme Capdevielle secrétaire départementale de Force Ouvrière invite ces acteurs de l'économie locale à prendre part à la mobilisation.

"Que les patrons du BTP nous disent si cette réforme est légitime, si leurs salariés seront toujours en capacité à 64 ans. Pour moi protéger les entreprises, c'est aussi protéger les salariés." Face à la crainte de blocages répétés ajoutés aux journées de manifestation, le syndicaliste comprend, mais n'en fait pas pour autant un argument susceptible de stopper la mobilisation. "Ils n'ont qu'à demander au gouvernement d'accepter le dialogue social parce que pour eux non plus cette réforme n'a aucun intérêt. C'est le gouvernement qui a la clé de sortie de ce conflit."