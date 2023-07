Un CFA en pleine montagne pour tenter de retenir les jeunes dans les Pyrénées-Orientales

On connaît tous la chanson La Montagne de Jean Ferrat, mais dans les Pyrénées-Orientales, les élus de Cerdagne et Capcir tentent quand même de retenir les plus jeunes. Ce jeudi, une étude a été officiellement lancée pour recenser les besoins des entreprises du secteur afin de vérifier "la faisabilité du futur centre de formation d'apprentis et mettre en place les formations adaptées, spécifiques au territoire. Ça fait des années qu'on y réfléchit, cette fois on se lanc**e !" se félicite Robert Bassols, le président de la Chambre des métiers de l'artisanat dans le département.

Aujourd'hui, pour entrer en apprentissage, les habitants de Cerdagne et Capcir doivent se rendre à Perpignan ou Foix. "Un territoire qui n'a pas de formations, c'est un territoire qui se meurt. Quand on sait qu'il y a un peu près de 1.000 entreprises artisanales dans le secteur et quand on sait qu'on compte 1.200 demandeurs d'emplois dont la moitié a moins de 26 ans, on se dit qu'on est sur un terreau naturel", explique Georges Armengol, le maire de Saillagouse et président de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne.

Formations pour les métiers de montagne

On ne sait pas encore dans quelle commune verrait le jour ce nouveau CFA. Les élus espèrent une ouverture en 2025 avec des formations adaptées au territoire. "Par exemple pour les remontées mécaniques. Ça englobe tout un tas de métiers de la maintenance à la conduite en passant par les cordistes. Ça fait partie de ces métiers de base dont on a besoin sur le territoire", avance Pierre Bataille, maire de Fontrabiouse et président de la communauté de communes Pyrénées Catalanes.

Des formations consacrées aux métiers de la viande et au sport sont aussi envisagées. La Cerdagne dispose en effet d'un abattoir et Font-Romeu d'un pôle sportif d'excellence avec le centre national d'entrainement en altitude.