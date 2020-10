Pyrex célèbre ses 50 ans de présence à Châteauroux

Pyrex, la marque américaine créée en 1915, s'était implantée en région parisienne dès 1922. Ce n'est que 48 ans plus tard, en 1970, qu'une usine de plats Pyrex s'implante à Châteauroux. Aujourd'hui, le site berrichon est devenu emblématique du Berry et représenté un de ses fleurons industriels. Il est désormais le seul producteur de plats Pyrex en Europe. Ses quelques 420 employés produisent près de quatre millions de plats et accessoires en verre borosilicate chaque mois.

Pour ses 50 ans, la marque et l'usine affichent une excellente santé portée, entre autres, par la demande forte de matières naturelles pour la conservation alimentaire, le verre est toujours aussi populaire dans les ménages. Il faut dire que le design évolue mais aussi le matériau. "La formule de base est toujours la même mais on a rajouté des petites choses qui font qu'aujourd'hui c'est encore beaucoup plus résistant et beaucoup plus sain qu'il y a 50 ans" explique le directeur Claude Bin.

Confinement angoissant mais bien négocié

Comme ailleurs, le confinement a été difficile, d'autant que le four ne s'éteint pas, générant un coût en énergie constant. L'usine a du faire face à des frais de production résiduels "L'activité a été baissée de 75% pendant le confinement" précise Claude Bin. Elle a pu redémarrer dès le 12 juin et a rapidement retrouvé ses niveaux habituels. Car en France comme à l'export, une forte demande est venue dès la sortie du confinement compenser partiellement ou totalement les pertes des mois précédents.