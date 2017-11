Pyrex rachète l'un de ses sous-traitants basé à Montierchaume dans l'Indre

Le groupe International Cookware, propriétaire du fabricant de plats en verre castelroussin Pyrex vient d'acquérir l'un de ses sous-traitants en logistique implanté dans l'Indre.

L'entreprise Pyrex renforce sa logistique. International Cookware, le propriétaire du fabricant de plats en verre basé à Châteauroux (420 salariés en comptant les intérimaires) vient de racheter l'un de ses sous-traitants : l'entrepôt logistique CC2, basé à Montierchaume qui emploie six salariés. Le montant financier de cette acquisition n'a pas été révélé, mais il faut y voir le signe d'une bonne croissance de l'entreprise.

Un lieu de stockage tout près de l'usine

"Tout cela c'est pour accroître notre outil logistique" Copier

Pyrex va pouvoir bénéficier d'un nouvel espace de stockage de 17.000 m², de quoi entreposer plus de 20.000 palettes. Depuis quelques années CC2 ne travaillait quasiment qu'exclusivement avec Pyrex. Les propriétaires de l'entrepôt souhaitaient prendre leur retraite, Pyrex rachète donc le site de Montierchaume et s'offre ainsi un lieu de stockage à moins de 10 kms de l'usine de production implantée à Châteauroux.

Ce rachat n'a qu'un seul objectif : répondre à la croissance du groupe toujours à la recherche de nouveaux marchés. "Actuellement en France on a un très très gros contrat avec Intermarché, ce contrat marche très bien et d'un aspect logistique il est géré par un sous-traitant à Châteauroux", explique Didier Le Tirant, directeur financier chez International Cookware.

On livre 130 pays depuis Châteauroux"

Les clients de l'entreprise Pyrex utilisent des canaux de distribution toujours plus variés, ce qui oblige aussi la marque à s'adapter à ces nouvelles pratiques. "On fournit des distributeurs mais on livre aussi les réseaux de grande distribution en direct et on a de plus en plus d'acteurs du web". Pyrex livre ses plats en verre, paniers vapeurs et moules à tarte dans plus de 130 pays depuis Châteauroux.

Dans l'agglomération de Châteauroux, Pyrex travaille déjà avec plusieurs sous-traitants logistiques : TPO, Géodis ou Lantier. L'entrepôt CC2 qui vient d'être racheté emploie aujourd'hui six salariés. L'organisation du site va être revue, avec de nouvelles chaines de préparation de commande. Mais aucune embauche de manutentionnaire n'est prévue dans l'immédiat.