Pyxalis, entreprise de pointe dans les capteurs d'image a reçu la ministre Florence Parly à Moirans

Pyxalis née en septembre 2010 fête ses 10 ans cette semaine

La nouvelle de la visite de Florence Parly est tombée il y a quelques jours seulement. Une visite de la ministre des armées qui tombe à pic quand Pyxalis fête cette semaine ses 10 ans d'existence . Cette entreprise innovante qui conçoit des capteurs d'images de très haute définition à Moirans développe, entre autres, des applications pour les satellites militaires.

Pyxalis, une "pépite" française qu'il faut soutenir et accompagner

"Je suis très heureuse d'être ici à Pyxalis", a déclaré Florence Parly à l'issue de sa visite. "Parce que nous avons besoin de PME françaises pour développer des filières souveraines dans des technologie de pointe. Et Pyxalis est un excellent exemple de ce type d'entreprise avec lequel nous travaillons et que nous souhaitons accompagner. Et particulièrement en cette période de crise qui a révélé certaines dépendances et certaines fragilités de nos économies" Nous avons besoin de consolider sans cesse ces filières souveraines dans des domaines technologiques de pointe. Pyxalis est une de ces pépites française qui sont capables de développer concevoir des détecteurs optiques qui vont permettre à nos satellites, ceux de la génération actuelle mais surtout ceux de la génération suivante, d'ici une dizaine d'années, d'avoir des résolutions encore plus grandes et une qualité d'image encore meilleure".

Point presse -masqué- à l'issue de la visite © Radio France - Véronique Saviuc

Le militaire représente 30 à 40 % du chiffre d'affaires de Pyxalis

Les applications militaires représentent entre 30 et 40 % par an du chiffre d'affaires de Pyxalis, mais resteront assez mystérieuses, secret défense oblige, si ce n'est qu'elles permettent des surveillances de zones sensibles beaucoup plus fines grâce à une très haute résolution des capteurs et une analyse des forts contrastes que peuvent présenter les images. "Il y a une problématique importante, c'est d'intégrer un maximum de fonctionnalités à l'intérieur du capteur pour réduire le poids du satellite, le rendre plus léger, plus agile et plus durable", explique Philippe Rommeveaux, le PDG de Pyxalis. "L'autre, c'est d'augmenter en même temps les performances, pour obtenir plus de résolution sur la terre et aussi la capacité de voir à la fois dans des zones très éclairées et dans des zones d'ombres. Par exemple en milieu urbain, un côté de la rue va être sous le soleil et l'autre dans l'ombre et il faut arriver à voir s'il y a des choses qui peuvent être dangereuses dans les zones d'ombre. "

Le capteur est le tout petit cube à l'intérieur du carré intérieur doré © Radio France - Véronique Saviuc

Des applications médicales et environnementales

Pyxalis fait aussi des capteurs d'image pour l'imagerie médicale, et notamment pour les endoscopes. La jeune société qui emploie 40 personnes travaille également sur des applications de biométrie (pour déverrouiller un appareil à partir d'une reconnaissance faciale, par exemple) et environnementales. Avec le CEA, est en train d'être mis au point un détecteur de qualité de l'air qui pourrait d'ici 2 à 3 ans être intégré dans les téléphones portables. Il pourrait être utile aux sportifs, comme les joggeurs qui courent en milieu urbain, pour qu'ils puissent adapter leur parcours ou leur horaire au niveau de pollution ambiant.

"C'est un capteur assez unique qui a un trou à l'intérieur", explique Benoit Dupont, Business Developper de Pyxalis. "C'est un capteur qui ne prend pas d'image." Il mesure la pollution atmosphérique, il permet , lorsqu'une particule passe à travers, de laisser une signature sur le capteur d'image. A terme c'est un axe de développement de notre société".