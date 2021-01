Qaint-Nazaire : le fondateur de Bricorama intéressé par le rachat des Chantiers de l'Atlantique

On connait désormais l’identité du candidat intéressé par un rachat des chantiers de l’Atlantique. Il s’agit de Jean-Claude Bourrelier, le fondateur de l’enseigne de bricolage Bricorama.C’est l’homme que le maire de Saint-Nazaire David Samzun a rencontré à plusieurs reprises ainsi que d'autres élus

Depuis plus d’un an, Jean-Claude Bourrelier, 74 ans, montre son intérêt pour les Chantiers de l’Atlantique. A plusieurs reprises, il a rencontré David Samzun, le maire de Saint-Nazaire ainsi que d'autres élus de la région des Pays de la Loire. Il a aussi été reçu par des conseillers d'Emmanuel Macron, le chef de l'Etat. Il se dit prêt à investir dans le capital de l’entreprise pour une période de 10 ans sans toucher de dividendes afin d’accompagner les chantiers navals dans la transition écologique. Ce mercredi, le Ministre de l'Economie Bruno Le Maire a confirmé l'arrêt de la vente des chantiers navals aux Italiens de Fincantieri.

Famille d'entrepreneurs

L’homme d’affaire n’est pas un industriel mais il se dit prêt à y aller. Originaire d’une famille modeste, ancien apprenti boulanger, puis vendeur dans des magasins de bricolage, il a fondé l’enseigne Bricorama. En 2017, il a revendu les magasins de France et d’Espagne mais il en possède toujours en Belgique et aux Pays-Bas. Sur son site internet, le groupe Bourrelier explique « être une famille d’entrepreneurs qui veut investir dans des activités tournées vers l’avenir et l’innovation ».

Avec les élus locaux, le Ministère de l’Economie va devoir maintenant regarder de plus près la qualité de l’offre, la composition possible du pacte d’actionnaires. Mercredi, le Ministre de l’Economie Bruno Le Maire n’a pas exclu l’existence d’autres repreneurs potentiels .L’Etat français étant pour l’instant majoritaire au capital, et donc synonyme de stabilité, il n’y a aucune urgence à se presser.

Les Chantiers Navals emploient plus de 3 200 salariés directement plus des milliers de sous-traitants.