Qatar Airways commande 50 Airbus A321néo et confirme celle de 50 A320néo

A l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron à Doha, la compagnie aérienne Qatar Airways a annoncé la commande de 50 Airbus A321 néo et confirmé celle de de 50 A320 néo le tout pour une valeur dépassant les 6 milliards de dollars

Une commande à plus de 6 milliards de dollars

La compagnie qatarienne a également confirmé à cette occasion la commande de 50 A320 néo annonce l'avionneur européen pour un montant total de 6.35 milliards de dollars US

L'A321 néo est la version remotorisée de l'appareil le plus grand de la famille A320, le moyen courrier vedette d'Airbus. L' A321 peut emporter jusqu'à 240 passagers. La version néo bénéficie, outre d'une motorisation plus économe en carburant ,des dernières innovations en matière d'aérodynamique et d'aménagement intérieur