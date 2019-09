Une nouvelle adresse pour la Maison des Familles d'Amiens

Gérée par la fondation Apprentis d'Auteuil, elle permet aux familles de se rencontrer et de sortir de l'isolement. Il y en a treize dans toute la France, dont deux dans la Somme: à Amiens et à Montdidier.

Amiens, France

Cette Maison des Familles permet de vivre de l'expérience des autres.

Jocelyne Drocourt, la directrice de la maisons des familles de Montdidier et qui a dirigé la maison des familles d'Amiens pendant 5 ans, précise que c'est un lieu de transmission entre génération.

Près de 150 familles sont prises en charge chaque année dans cette maison, qui met en relation les familles parfois isolés. "Ce qui leur permet de reprendre confiance en eux". "La télé isole beaucoup, les gens ne se parlent plus comme avant selon Jocelyne Drocourt qui essaye d'expliquer ce phénomène d'isolement. "Alors que le lien se fait très vite".

Faire un karaoké en famille oui danser, c'est joyeux et ça rapproche !

"Notre travail c'est de leur montrer que s'amuser avec ses enfants c'est simple et ça ne coûte pas cher, et ça permet aux parents de se rendre compte qu'ils peuvent faire des choses pour eux et pour leurs enfants".

La nouvelle adresse de la Maison des Familles est située au 4 rue du Maréchal de Castries, c'est quartier Pierre Rollin à Amiens.