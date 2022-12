Qu'est-ce qu'on mange, en Moselle, pour le réveillon ?

Au marché couvert de Metz, les étals sont bien achalandés, les paniers des clients se remplissent, pour certains ce sont les dernières courses avant le réveillon. Ludovic est venu récupérer sa commande à la boucherie, il cuisine pour des amis. Au menu : côte de bœuf maturée et aligot ! D'autres font dans l'élaboré : Stéphanie va chez des amis, c'est elle qui s'occupe de l'apéritif. "Je vais faire des petites mignardises, dips crevette et crackers, puis des brochettes de boudin blanc avec compotée d'échalote, c'est Nouvel An quand même !". Enfin, il y a ceux qui tiennent aux spécialités locales : "Ca sera quiche lorraine chez nous !" précise Françoise. "J'ai déjà repéré un beau morceau de lard qui fera l'affaire." Et puis, il y a Karine, venue faire ses courses en famille : elle vient de commander quelques spécialités portugaises, des pasteis de nata. "Pour nous c'est foie gras, parce que c'est irrésistible, raclette et un peu de glace pour faire glisser tout ça !"

Des clients plus raisonnables que les années précédentes

Même si le réveillon reste un moment où l'on se fait plaisir, cette année, beaucoup consomment mais plus raisonnablement à cause de l'augmentation des prix. C'est en tout cas ce que constate Nicolas Paquot, de la poissonnerie Schaller. L'année dernière, il avait 40 commandes pour le 30 décembre et 50 pour le 31 contre 20 et 25 cette année. Crevettes, huîtres, saumon... Il a peur de se retrouver avec des produits frais sur les bras après les fêtes. "C'est compliqué cette année sur les ventes, le panier moyen a baissé chez les clients et certains produits ont augmenté, les gens réduisent leur consommation." Ce poissonnier espère compter sur des achats de dernière minute pour redresser son chiffre d'affaires.