Quand acheter les jouets de Noël au meilleur prix ?

Ces catalogues de jouets sont la première source d'inspiration des enfants quand ils rédigent leur lettre au Père Noël. Loin devant la publicité à la télévision, les recommandations des copains, les conseils des youtubeurs et, en queue de liste, les suggestions des parents.

Si les catalogues rivalisent de prix intéressants, ils mentionnent des dates limites après lesquelles les prix ne sont plus garantis et risquent fort d'augmenter. D'où l'intérêt de surveiller ces dates et surtout d'acheter pendant que les prix sont garantis. C'est d'ailleurs pendant cette période que les jouets sont au meilleur prix selon les enquêtes menées régulièrement par l'UFC Que Choisir. Dès la fin de validité des catalogues, les prix remontent pour atteindre des sommets à quelques jours de Noël.

JouéClub, seule enseigne qui garantit ses prix jusqu'à Noël

Le catalogue qui a la durée de vie la plus courte est celui de Géant Casino dont les prix ne sont garantis que jusqu'au 24 novembre. La Grande Récré et PicwicToys (le nouveau nom des magasins Toys R Us et Picwic qui ont fusionné) vont jusqu'au 1er décembre, King Jouet jusqu'au 2 décembre, Carrefour jusqu'au 5 décembre et Leclerc jusqu'au 7 décembre. Les parents ont une semaine de plus dans les Hypers U (jusqu'au 14 décembre), chez Auchan (15 décembre) et chez Cora (16 décembre). Une seule enseigne garantit les prix de son catalogue jusqu'au jour de Noël, JouéClub.

En revanche, si les prix sont garantis, quelque soit la date, ils ne s'appliquent que jusqu'à épuisement des stocks. Les enseignes ne peuvent en effet pas se réapprovisionner ensuite à temps pour Noël étant donné l'éloignement de leurs fournisseurs, principalement basés en Asie. Joué Club par exemple ne garantit ses stocks que jusqu'au 7 décembre.

Un budget cadeaux en baisse

D'après un sondage réalisé pour le label Approuvé par les familles, les parents vont réduire le budget cadeaux de Noël cette année. Il devrait frôler les 134 euros, presque dix de moins que l'an dernier. Les enfants les plus gâtés seront ceux qui ont trois ans : ils devraient trouver en moyenne 11 cadeaux à leur nom sous le sapin.

