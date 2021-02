Quand Châtellerault attire les Parisiens

Le Grand Châtellerault lance une vaste campagne de promotion sur internet pour attirer de nouvelles familles et entreprises. Comme plusieurs agglomérations poitevines, il s'est notamment doté une page sur le site "Paris, je te quitte".

Depuis une semaine, Châtellerault est présent sur la plateforme au 60 000 lecteurs "Paris, je te quitte", un site qui vante la vie dans les villes de Province et maintenant le Châtelleraudais. Un élément d'une vaste campagne de promotion lancée par le Grand Châtellerault pour attirer de nouvelles familles et entreprises.

Pour un investissement total de moins de 5000 euros, le Grand Châtellerault s'est offert une page sur le site "Paris, je te quitte", qui présente aux Parisiens différentes villes en citant leurs avantages et leurs particularités. La communauté de commune est allée à la chasse aux témoignages, a présenté à la plateforme des histoires insolites, les lieux à retenir de la grosse cloche russe de l’église Saint Jean l’Évangéliste à la Réserve Naturelle de Pinail.

- - Nicolas Mahu - Grand Châtellerault

"C'était très enthousiasmant, et un bon moyen de redonner une image positive de Châtellerault à ses habitants", appuie Koulibaï Sagim, chargé de mission marketing territorial au Grand Châtellerault. "Le problème, c'est que Châtellerault garde une image industrielle, notamment accentuée par une culture de la discrétion des grands industriels du territoire, nous cherchons à donner une identité au territoire, car nous ne sommes pas que des usines, nous avons aussi la nature et la culture !", poursuit la directrice de l'atractivité et du développement économique.

Ce partenariat n'est qu'une partie d'une grande campagne d'attractivité lancée par la communauté de commune sous le slogan "Grand Châtellerault, l'espace d'une vie". Pour la mener à bien elle a même embauché trois personnes en charge du dossier. Une vidéo promotionnelle et un nouveau site sont créés.