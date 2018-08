Paris, France

Le courant ne passe décidément pas entre une dizaine de locataires de la Cité Blanche de la rue Alsace Lorraine à Paris et les compteurs nouvelle génération Linky. Des compteurs Ennedis ex-ERDF qui doivent être installé dans la capitale d'ici trois ans et qui peinent à séduire les habitants. Ces compteurs "intelligents" doivent transmettre les informations directement via un système d'ondes et certains craignent des conséquences sur leur santé, quand d'autres pointes du doigt un système d'espionnage.

Alors pour éviter de se retrouver avec un compteur Linky à la place de l'ancienne génération, certains n'hésitent pas à cadenasser leur installation. Une idée pourtant dangereuse selon Eric Salomon d'Ennedis Ile de France : "il est dangereux de cadenasser les compteurs car pour des raisons de sécurité on doit vraiment laisser un compteur libre d'accès aux agents Ennedis en cas d'incendie ou de problème majeur."

Ennedis qui dit comprendre la crainte de ses abonnés mais qui répète à l'envie que ce dispositif n'est pas dangereux. "Il émet moins d'ondes qu'une lampe à ampoule basse consommation, cela a été prouvé par des laboratoires indépendants" ajoute Eric Salomon.

Bref les habitants des 99 logements de la Tour A de la Cité Blanche ne devraient donc pas avoir à s'inquiéter. Pourtant Mohammed ne veut pas entendre ces justifications.

"Ce qui m'énerve c'est qu'ils posent leurs compteurs comme ils veulent sans nous demander, on nous demande pas notre avis, les entreprises font ce qu'elles veulent, on est pas dans une démocratie là" Mohammed, habite depuis 26 ans la Cité Blanche

Principal grief : la pose des compteurs qui se ferait sans la présence des locataires. Là encore, Ennedis nuance "on est tenu d'informer par courrier les locataires de la pose d'un nouveau compteur dans les jours prochains, ce qu'on fait, mais on n'est pas obligé de le faire en leur présence si le compteur est extérieur à leur domicile" rappelle Eric Salomon qui ajoute que le compteur d’électricité est la propriété de la ville de Paris.

Ennedis qui souhaite aussi mettre les choses au clair : le compteur Linky est obligatoire : "c'est la loi c'est une obligation légale que de l'installer, il n'y a pas de procédure de refus possible."

A l'horizon 2021 tous les abonnés Ennedis auront un compteur Linky. Actuellement 250.000 Linky ont déjà été installés en Ile de France.

Des compteurs Linky installés dans certains appartements © Radio France - Fabien FOUREL