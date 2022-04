"Quand il y a des élections, c'est très calme au niveau commercial", démarrage de vacances timide à Barneville

"On le sens, sur le marché, il y a moins monde," constate Leïla, habitante de Barneville-Carteret. Habituellement, même si les Parisiens ne sont pas encore en congés, le premier week-end des vacances de printemps marque le démarrage de la saison touristique. Là, les habitants comme Christiane le disent, "les résidences (secondaires) ne sont pas remplies." Et il suffit de longer la plage de Barneville pour voir une enfilade de belles demeures, volets fermés.

Le long de la plage de Barneville, les résidences secondaires sont toujours volets fermés et les places de parkings désertes. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

"Peut-être à cause du Covid, les gens ont peur," suppose Leïla, "puis le temps aussi," renchérit David, "on avait du super beau temps et d'un coup il s'est remis à faire mauvais." Stéphane et Caroline sont parmi les rares résidents secondaire à avoir fait le déplacement. Ils ont une maison à Portbail et pour eux, c'est surtout le prix de l'essence qui joue, explique Caroline : "C'est vrai qu'on viendrait bien plus mais bon, le coût du gasoil..."

Comme il y a le vote, il y a beaucoup moins de monde.

Un premier week-end de vacances qui tombe en même temps que les élections

Mais pour Christiane qui habite la commune, la cause de ce calme à Barneville-Carteret ne fait pas de doute : _"_Comme il y a le vote, il y a beaucoup moins de monde. Tout le monde va voter et on ne se déplace pas, sauf les personnes qui votent sur Barneville-Carteret." Un avis partagé par Leïla : "Je pense que ça joue. Il faut faire des procurations donc je pense que les gens restent un peu plus chez eux pour pouvoir aller voter."

Une situation qui ne fait pas les affaires des commerçants comme Yves. "Par expérience je sais que quand il y a des élections, c'est très très calme au niveau commercial," constate le brocanteur, qui pense aussi que même ceux qui sont là n'ont pas la tête à la dépenser. "On trouve les choses très belles mais il y a quelque chose qui bloque," estime le commerçant qui attribue cela au climat ambiant, à des clients stressés par les élections, leur pouvoir d'achat et l'actualité internationale. Yves attend que les élections passent pour voir si les vacanciers reviennent en nombre dans les boutiques.