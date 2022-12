Quand Jenifer Lopez porte des ballerines made in Dordogne, Repetto se lance dans la chaussure vegan

La bellerine Repetto revient en force aux pieds des stars. "JLO a eu un coup de cœur pour notre ballerine vegan" explique Charlotte Gaucher, directrice générale adjointe. La chanteuse est venue acheter une paire à Paris lors de son voyage de noces avec Ben Affleck car la ballerine revient à la mode dans les défilés.

JLO, M, Clara Luciani...

La chanteuse n'est pas la seule à porter des chaussures périgourdines. Parmi les stars françaises, il y a aussi Clara Luciani et M. Matthieu Chédid qui a invité tous les artisans à son concert à Boulazac le 17 novembre dernier pour les remercier de leur travail car "c'est un client fidèle" selon Charlotte Gaucher "les stars poussent la marque et on a une grande histoire d'amour avec eux, cela a commencé avec Brigitte Bardot ou encore Serge Gainsbourg".

Des ballerines Repetto vegan

Reptto se lance dans la chaussure vegan et notamment pour leur modèle de ballerine "la cendrillon". "Cela s'inscrit dans un projet global" selon la directrice générale adjointe "on propose un produit qui est une alternative en cuir avec une semelle en caoutchouc de riz produit avec des déchets de l'industrie alimentaire"

Un développement vers les Etats-Unis et l'Asie

La marque a de nouvelles ambitions depuis que la direction a changé. Jean-Marc Gaucher a laissé la main à sa fille, Charlotte Gaucher et à Laurence Levy, un duo. "C'est un joli clin d'œil, explique Charlotte Gaucher, car Repetto a été créée par une femme Rose Repetto en 1947". Les deux femmes qui ont déjà travaillé ensemble souhaite développer la marque à l'étranger et notamment en Asie. "On a accès désormais à tous les consommateurs chinois" annonce Charlotte Gaucher. Repetto vise désormais la clientèle américaine "c'est notre première clientèle en France alors que nous n'avons pas de magasin là-bas".