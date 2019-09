Quand l'entreprise accueille de jeunes demandeurs d'emplois

Quel comportement adopter face à un recruteur ? Pas simple de trouver la bonne posture, les bons mots quand on est jeune et sans expérience. C'est pour cela que Pôle Emploi a décidé de s'investir dans le programme Atouts Jeunes en faisant visiter des entreprises à des jeunes qui cherchent leur voie.

L'objectif du programme " Atouts Jeunes " est de faire découvrir le monde de l'entreprise à des jeunes par petits groupes, leur permettre de rencontrer les décideurs et écouter leurs (précieux ) conseils.

Sous un soleil de plomb, au cœur de la Zone Industrielle de Biguglia-Tragone, deux conseillères de l'agence Pôle Emploi de Bastia ont donc conduit une dizaine de jeunes dans les locaux de la société Corse Centrale de Restauration. La structure produit 6.000 repas par jour pour des écoles, des collectivités et des structures médicales et cela dans toute l’île.

L'occasion pour ces jeunes de découvrir toutes les facettes de la restauration collective .... "un monde surprenant" pour Marie et Lelia.

On dit les jeunes "peu motivés" par le travail .... Est-ce que c'est facile de recruter dans ces conditions ? Aurélie Polzien, responsable qualité de Corse Centrale de Restauration.

Trucs et Astuces pour séduire un recruteur ....

Aurelia Mosconi, conseillère " Accompagnement Jeunes " du Pôle Emploi de Bastia