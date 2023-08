Quand l'hydrogène remplace les voitures chez Freudenberg à Chamborêt

C'est une usine qui tourne à plein régime ! Située depuis le fin des années 1950 sur la commune haute viennoise de Chamborêt, le fabricant de joints d'étanchéité Freudenberg pour véhicules s'apprête à entamer une petite révolution.

ⓘ Publicité

4 millions de joints d'étanchéités produits chaque mois

Si aujourd'hui, l'essentiel de ses clients sont de grands constructeurs automobiles que ce soit pour les moteurs thermiques ou électriques, demain, c'est vers la production d'hydrogène, que le groupe veut s'orienter. L'usine haut-viennoise continuera à créer des joints plats mais pour des machines destinées à produire de l'hydrogène, " l'énergie du futur " selon Christian Favetto, le directeur du site. " Elle sera sous peu très demandée par l'industrie sidérurgique, la papeterie ou encore le béton. De grandes consommatrices d'énergie ".

La crainte d'une pénurie de main d'œuvre

Mais une telle reconversion demande des investissements. Le groupe Allemand prévoit de faire un chèque de 7 millions d'euros dont 20% sera pris en charge par l'Etat via le plan d’investissement " France 2030 ". Parallèlement, c'est toute une campagne de recrutement qui sera lancée. " Actuellement, ce sont en tout 150 personnes qui travaillent sur le site de Chamboret mais d'ici trois ans, nous aurons besoin de plus de 200 ingénieurs et manutentionnaires. " prévoit le directeur qui craint de rencontrer de nombreuses difficultés pour recruter.