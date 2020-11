Quand la crise du Covid-19 fait basculer dans la précarité

Ludovic Georgeault est DJ et animateur dans des mariages à son compte. Avec la crise du Covid-19, il a du stopper toutes ses activités. Et sans rentrées d'argent, le bout du tunnel apparaît bien loin.

A l'origine, Ludovic Georgeault, DJ et animateur de mariages à Louviers, dans l'Eure, avait 96 soirées de prévues sur cette année 2020. Des mariages, en général, qui anime avec de la musique. Mais avec la crise sanitaire du Covid 19, seules 10 soirées ont pu se tenir. Un chiffre famélique. Et avec le deuxième confinement, des mariages prévus en 2021 sont déjà reportés à l'année suivante.

"On entend parler des aides gouvernementales, mais on ne les voit pas arriver. A chaque fois, on ne rentre pas dans la case. Tantôt on gagne trop, tantôt on ne fait pas assez, se désole Ludovic, à son compte. Les aides sociales, on peut compter dessus, mais cela ne nous fait pas vivre. 914 euros par mois pour une famille de six, ce n'est pas possible..."

"C'est de la survie"

Sa femme ne travaille pas non plus. Elle est prothésiste ongulaire à domicile. Ils n'arrivent pas à voir le bout du tunnel. Alors, Ludovic a essayé de trouver un autre emploi, "mais le marché du travail est bouché. Même les choses faciles. Préparateur de commandes dans un drive... J'ai tout essayé dans tous les domaines. J'ai 47 ans, peut-être qu'on peut se dire que mon corps ne marche pas comme un jeune..."

Face à cette situation compliquée, c'est le train de vie qui commence à être rogné : "On n'utilise plus la voiture, on vend des vêtements, pour pouvoir se nourrir ! Il ne faut pas qu'un enfant demande un paquet de bonbons parce qu'on ne peut pas. C'est de la survie."

Avec la période des Fêtes qui arrive, c'est la difficulté à faire des cadeaux de Noël qui pointe. Un crève-cœur pour cette famille, qui veut néanmoins rester optimiste : "J'espère pouvoir recommencer mes activités au premier trimestre 2021... Il faut garder le moral. On n'a que ça, mais il faut s'y accrocher."