Quand la guerre en Ukraine fait flamber les prix des huiles de consommation

Il a beaucoup été question des prix de l'essence et du gaz depuis le début de l'invasion Russe en Ukraine mais faire les courses peut aussi devenir difficile sur certains produits et l'huile de tournesol est de ceux-là. L'Ukraine et la Russie étant les premiers producteurs au monde, les prix ont bondi depuis le début du conflit ! En Isère l'Huilerie de Chambarand, à Roybon, qui fabrique depuis 11 ans de l'huile de tournesol et de colza - environ 10 000 tonnes par an - le confirme : les prix des graines ont doublé, entrainant mécaniquement le reste de la filière, et le tournesol n'est pas le seul concerné.

Une crise partie d'abord... de l'huile de palme et de la crise sanitaire !

La crise est telle qu'il y a même une crainte de pénurie pour certains pays comme l'Espagne, très dépendante des importations, et pour l'industrie alimentaire qui a fait le choix de se passer de l'huile de palme. Parce que le contexte de tension n'est pas nouveau et concerne, par ricochet, toute les huiles. "Nous sommes confrontés à deux phénomènes, explique Patrick Béal, directeur de site à l'Huilerie de Chambarand à Roybon, la Covid qui avait entraîné des perturbations sur la production de l'huile de palme et qui, par ricochet, avait entraîné un renchérissement des prix de toutes les huiles. Ensuite, on a eu une mauvaise récolte au Canada sur le colza (le Canada en est le premier producteur mondial, devant l'Union Européenne), ce qui a entraîné une nouvelle inflation des prix sur le colza. Donc, une partie de l'huile de tournesol qui ne va pas arriver en Europe de l'Ouest va être remplacée par de l'huile de colza mais l'huile de colza n'est pas forcément très disponible, en tout cas, sur cette fin de récolte". La nouvelle récolte n'arrivera qu'en mai-juin. Bilan "il y avait avant la crise ukrainienne plus de 50% de hausse par rapport à l'an passé et la guerre en Ukraine a fait exploser les prix. _On a doublé par rapport au prix de l'an passé sur le colza_, et sur le tournesol, il n'y a quasiment plus de prix parce que la graine est devenue très compliquée à trouver".

Les pressoirs de l'Huilerie de Chambarand (à droite de l'image) © Radio France - Laurent Gallien

Tout se tient...

Et évidemment le prix des huiles suit ! "Nous sommes ce qu'on appelle une industrie de première transformation, explique Patrick Béal, donc on achète les graines, on les écrase et on produit de l'huile. On n'a pas beaucoup de marge, donc on répercute immédiatement toute hausse de prix sur l'huile, sinon on ne peut pas travailler. Derrière nos clients, ils achètent l'huile au prix du marché et ils vont soit l'utiliser pour la raffiner, pour l'alimentation humaine, l'agroalimentaire, ou pour la nutrition animale, soit encore pour une partie, pour le colza, pour l'utiliser dans les biocarburants ou les lubrifiants". Si le prix de la graine double, l'Huilerie de Chambarand ne double pas le prix de son huile, parce qu'elle valorise aussi le tourteau qui reste après pression. "La hausse va donc se répercuter sur les deux produits, poursuit Patrick Béal, mais malgré tout, si la graine monte, tout ce qui en résulte derrière va monter. Parce que l'alimentation animale se transforme après en produits alimentaires...". Même chose pour les huiles de consommation et les produits transformés dans lesquelles elles sont utilisés. Jusqu'aux frites de notre fastfood ou sandwicherie préféré. Difficile donc d'échapper aux hausses pour le consommateur.

Huile locale... mais prix international

L'huilerie Roybonnaise se fournissant "à 90%" chez les producteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes et "à 60%" en Isère, on pourrait penser que le côté "circuit court" permette d'échapper à la flambée mondiale. Même pas. "Ce n'est pas à Roybon que le prix se décide malheureusement, soupire Bernard Margaron, le pdg de l'Huilerie de Chambarand, mais à Chicago. Il y a effectivement des facteurs climatiques qui peuvent aussi inciter les producteurs à vendre plus ou moins cher localement mais globalement, c'est beaucoup, beaucoup d'éléments extérieurs à la production régionale qui font le prix ici. Avec nos fournisseurs on essaye d'avoir des prix qui soient compétitifs... sinon la graine produite par nos agriculteurs locaux partirait ailleurs !" Pour "triturer" local comme disent les spécialistes, il faut donc "être tout le temps au marché et dans le marché". Cette crise qui pèse sur le consommateur peut par contre conforter la position de l'Huilerie de Chambarand et de ses 5 emplois, ainsi que celle des producteurs locaux puisque la demande augmente face à l'absence des produits venant de l'Est. L'Huilerie de Chambarand veut aussi continuer à investir pour faire, dans les années qui viennent, de l'huile de soja.