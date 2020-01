"Quand le blocage dure, il faut que chacun prenne ses responsabilités", estime la députée Agnès Firmin le Bodo

Le Havre, France

"La grève est un droit et c'est un pilier de la démocratie. Mais la démocratie c'est aussi de respecter le droit au travail", estime Agnès Firmin le Bodo, invitée ce jeudi de France Bleu Normandie alors que la CGT rejoue depuis mercredi son opération "port mort" dans toute la France.

"Quand le blocage dure et qu'il y a vraiment entrave au travail, il faut que chacun prenne ses responsabilités, y compris l'Etat, poursuit la députée Agir du Havre. Quand il y a 'danger', notamment quand on coupe l’électricité dans des hôpitaux, oui il faut sanctionner, moi j'y suis favorable."

"Le poumon de l'économie locale"

Agnès Firmin le Bodo partage l'inquiétude des professionnels et de la direction des ports de l'axe Seine. "Le port du Havre c'est le travail de tous, c'est le poumon de notre économie locale", plaide-t-elle. La députée dit avoir alerté le ministre de l'Economie dès la semaine dernière : "J'ai demandé que l'on puisse accompagner les entreprises qui traversent à court terme des difficultés de trésorerie. Il peut être imaginé des dispositifs d’allègement fiscal et des délais de paiement pour les charges sociales."

"Pour la CGT, la démocratie c'est 'on retire et après on discute', ce n'est pas comme ça que le système est fondé, tacle au passage la députée. Le gouvernement a laissé la place à la discussion, les discussions ont toujours lieu. Le Premier ministre remettra le projet de loi vendredi et ce sera ensuite aux parlementaires de s'emparer du sujet."

Ce vendredi, la CGT lance un appel à manifester au Havre, la ville d'Edouard Philippe. Se présentera-t-il dans ce climat aux élections municipales ? "Il a toujours dit qu'il annoncerait sa décision mi-janvier, nous sommes le 24, précise la proche du Premier ministre. Moi j'ai toujours pensé qu'il était naturel et légitime. C'est son équipe, son projet et je pense qu'il souhaite pouvoir venir défendre son bilan."