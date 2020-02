Quand le coronavirus chinois commence à gripper l'activité d'une entreprise du Poitou.

Châtellerault, France

Si les professionnels de l'hôtellerie parisienne commencent à subir de nombreuses annulations de la clientèle chinoise en raison de l'épidémie de coronavirus, dans le Poitou aussi on commence à subir les premières répercussions de la maladie. Aliénor Certification est une des entreprises françaises qui a pour mission d'accorder les certificats CE apposés sur les produits après avoir été testés. Problème : depuis deux semaines maintenant, les dizaines de cartons qui proviennent quasi quotidiennement de Chine sont remplacées seulement par quelques unités.

Beaucoup de leurs employés sont confinés

L'économie chinoise tourne au ralenti, comme le confie Sandra Macouin "Ça fait quinze jours maintenant que nos clients chinois nous ont prévenus, beaucoup de leurs employés sont confinés chez eux et ne viennent plus à l'usine. Il va y avoir un retard à rattraper, et nos clients espèrent que la reprise va se faire rapidement. Pour se relancer, ils vont devoir aussi embaucher des nouveaux salariés qui vont être mis en quarantaine, et à part des autres employés, avec des consignes d'hygiène très strictes comme le port du masque obligatoire."

Aliénor Certification a hâte que l'activité de ses clients chinois reprenne © Radio France - VH

Pas à craindre au niveau de la propagation

Pour l'instant, Aliénor Certification tend un peu les épaules devant ce manque à gagner. La société de Châtellerault est en contact permanent avec ses clients chinois, et se jette sur les quelques cartons de protections d'équipement individuels (gants, casques etc.) qui arrivent au compte-gouttes chaque jour et sans crainte de virus à l'intérieur "On n'a pas à craindre au niveau de la propagation du virus, on nous a rassurés, on les ouvre et on les accueille avec plaisir" précise Sandra Macouin dans un grand sourire.