Quand le coronavirus grippe l'événementiel manchois

En raison du coronavirus et des mesures prises par le gouvernement pour endiguer cette maladie, plusieurs événements sont annulés dans la Manche. Traiteurs, restaurants ou encore spécialistes de la sonorisation craignent des conséquences dans la durée. Et notamment sur la saison qui approche.

"L'impact du coronavirus, on commence à le sentir. Depuis la semaine dernière, j'ai déjà deux annulations pour des repas et des soirées". Un virus qui grippe l'organisation de Philippe Lefaudeux, le patron du restaurant La Chaumière à Quettehou, dans le Val de Saire. Un établissement qui fait restaurant, mais aussi hôtel et traiteur. Samedi, l'organisateur du Week-end irlandais à Quettehou l'a appelé pour le prévenir que l'événement n'aura finalement pas lieu. "On peut comprendre", souligne le restaurateur. Bilan : il a été obligé de décommander ses trois personnes en extra prévus à cette occasion. La réservation de ses cinq chambres pour des musiciens tombe aussi à l'eau. Même chose pour les 22 chambres d'un de ses collègues hôteliers.

Reporter plutôt que de payer pour rien

L'entreprise Is'Event à Equeurdreville-Hainneville, près de Cherbourg, intervient sur des événements privés ou pour la sonorisation de concerts sur toute la Manche. "On a plusieurs concerts annulés par exemple à la Funbox de Tourlaville, explique Romuald Ourselin, technicien son et associé de la société Is'Event. Même si les concerts ne vont pas atteindre les seuils réglementaires mis en place par le gouvernement, les organisateurs préfèrent reporter. Organiser un concert, ça représente un budget. Et ils craignent de ne pas avoir le public au rendez-vous. C'est compréhensible".

Romuald Ourselin, Is'Event : "Les organisateurs préfèrent reporter" Copier

Pour le moment, c'est l'attente qui est de mise chez les organisateurs d'événements. Des professionnels qui espèrent voir la situation se décanter rapidement. La saison des communions et des mariages va bientôt débuter. Ludivine Courtin travaille à la Maison de l'événementiel à Saint-Lô. "Pour l'instant, l'impact est moindre". Mais elle cite l'exemple de ce mariage qu'elle doit organiser pour un couple d'Américains le 27 juin prochain en Suisse normande. "_Le virus stresse un peu mes mariés_. Ils doivent recevoir une trentaine d'invités, qui viennent des Etats-Unis. Et beaucoup se posent des questions s'ils doivent venir ou non. Donc, je leur ai envoyé un mail pour les rassurer", confie Ludivine Courtin.

Une saison menacée ?

Lundi, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a indiqué qu'il s'attend à un impact "sévère" sur l'économie française, évoquant des baisses de chiffre d'affaires de 30 à 40% en moyenne dans l'hôtellerie, de 25% pour les restaurateurs, de 60% pour les traiteurs et des baisses "très importantes" dans l'événementiel, touché par "des annulations en cascade". "C'est compliqué de calculer l'impact de cette crise", ajoute Romuald Ourselin, dont l'entreprise travaille aussi sur une quarantaine de mariages par an. "On n'a pas de solutions : on est une PME indépendantes, on n'a pas de subventions. Si l'événement n'a pas lieu, c'est un manque à gagner", renchérit le technicien son.

Philippe Lefaudeux, restaurant La Chaumière : "On a des emplois en attente ou prévus qu'on va être obligé d'annuler" Copier

"La crainte, c'est que ça continue pour la saison. Et elle arrive vite : pour nous, c'est dès avril. On va être obligé d'annuler des emplois en attente ou déjà prévus", se lamente Philippe Lefaudeux. "Il y a un tel matraquage médiatique à la télé, dans les journaux que les gens prennent peur. On s'attend à avoir encore des annulations dans les prochains jours", ajoute de son côté Romuald Ourselin.