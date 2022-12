Dans la Creuse, quand le Père Noël se trompe ou livre un jouet cassé, c'est retour à l'envoyeur

"Mon fils Nathan a ouvert son cadeau le jour de Noël et il manquait une pièce", signale Guillaume avec son mini-établis en bois dans les bras. En fait, parmi les outils il devait y avoir un faux serre-joint pour s'amuser au bricoleur. Mais quand le petit garçon de presque 4 ans a ouvert la boîte, il ne l'a pas trouvé.

Alors, dès ce lundi 26 décembre, Guillaume s'est empressé de contacter la célèbre enseigne Kings jouet de Guéret. Philippe, le directeur du magasin, lui a donc proposé de passer pour venir échanger son cadeau. Aussitôt proposé, aussitôt fait ! L'échange est rapide et rien à payer en supplément. Guillaume vérifie quand même si toutes les pièces sont bien présentes pour éviter de devoir revenir. "Tout y est, Nathan va pouvoir bricoler", plaisante-t-il.

Des services après-vente vite réparés

Un autre client entre dans King Jouet, avec un cadeau cette fois défectueux. "C'est un jeu où les hélices s'envolent et on doit les rattraper avec une épuisette", détaille Loïc. Problème : la plateforme de lancement de ces hélices fonctionne à l'aide d'une pédale qui ne tient pas.

Le directeur du magasin propose à ce papa de laisser le jouet avec ses coordonnés. Il sera recontacté pour un échange ou pour un avoir à dépenser pour un autre jeu dans le magasin. Mais pour Philippe, les services après-vente sont souvent liés à un problème de pile. "Les piles données dans les jouets sont souvent de médiocre qualité. Il faut des piles plus puissantes", explique celui qui se sent comme un petit lutin d'après Noël. Dans ce cas, les piles sont changées et le client repart avec son jouet fonctionnel.

D'autres fois, sous le sapin le Père Noël est passé deux fois avec le même cadeau. Le système d'avoir à dépenser en boutique fonctionne aussi. Le jouet neuf et non déballé retourne à la vente, le client lui peut choisir autre chose et rajouter, si besoin, la différence à la caisse.

Mais Philippe se veut rassurant : "les retours de jouets défectueux c'est un très faible pourcentage des ventes". Il ajoute : "On ne vend de toute façon que de la qualité !"