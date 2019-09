Mieux manger : quand les consommateurs imposent leur loi aux distributeurs

Le groupe Carrefour confirme ce vendredi qu'il va déployer le dispositif d'étiquetage nutritionnel Nutri-Score sur tous les produits qui portent sa marque et dans tous ses magasins en France et en Europe d'ici 2022, ainsi que sur le site internet. C'est une promesse qu'avait formulée le PDG du groupe. Ce faisant Carrefour entend montrer son engagement en faveur de la qualité des aliments. Le groupe a déjà retiré une centaine d'additifs de ses produits depuis l'an dernier.

Une étiquette facile à décrypter

L'étiquette Nutri-Score attribue une couleur, de vert à rouge, combinée à une note de A à E, selon les qualités nutritionnelles du produit. Elle permet de juger d'un coup d’œil l'intérêt de l'aliment et de choisir en rayon entre deux produits qui paraissent à priori équivalents. Le Nutri-Score peut s'appliquer à tous les aliments transformés (sauf les herbes aromatiques, le thé, le café ou la levure) et à toutes les boissons sauf les boissons alcoolisées.

Des exemples d'étiquette - programme national nutrition santé

Introduit en 2017, l'étiquette Nutri-Score n'est pas obligatoire et ne figure que sur 30 % des produits aujourd'hui. L'UFC-Que Choisir et six grandes associations de défense des consommateur en Europe ont lancé une pétition pour le rendre obligatoire.

Intermarché modifie ses recettes sous la pression de Yuka

Le patron du groupe se donne dix-huit mois pour retirer 142 additifs de 900 produits à sa marque. L'objectif est que ces produits obtiennent de meilleures notes dans l'application Yuka qui permet aux consommateurs de scanner les étiquettes pour déterminer la qualité nutritionnelle des aliments qu'ils achètent. 11 millions de consommateurs ont téléchargé cette application qui reprend la notation du Nutri-Score sur leur téléphone et les deux tiers d'entre eux ont déjà abandonné un produit ou une marque à cause d'une mauvaise note dans Yuka.