Quand les réfugiés ukrainiens pallient la pénurie de main d'oeuvre sur la Côte d'Azur

L'hôtellerie-restauration, le bâtiment, les services à la personne ou encore la propreté : autant de secteurs qui peinent à recruter depuis déjà de longs mois sur la Côte d'Azur, et la crise Covid n'a rien arrangé. Plusieurs de leurs organisations organisaient un job dating ce jeudi, ouvert aux réfugiés ukrainiens qui cherchent un emploi.

Cela fait du bien de voir autant de gens qui ont envie de travailler

Francisco Nguyen est membre de la fédération des entreprises de propreté, lui-même en gère une en PACA, et il repart avec des dizaines de candidatures sous le bras : "on a récupéré presque une soixantaine de CV, on est en train de voir comment les intégrer parce qu'il y a la barrière de la langue mais ce n'est pas un point bloquant. On en a besoin, c'est une aubaine parce qu'on a du mal à trouver des personnes motivées et qui veulent s'investir dans une branche."

Une barrière de la langue pas insurmontable

Parmi les candidates il y a Giuliana, venue avec sa fille pour trouver du travail dans la restauration. "En Ukraine j'avais un petit café, toute la famille y travaillait. On a tout perdu. J'aimerais retrouver un emploi dans ce secteur ici." Même si sa fille est consciente que c'est difficile : "c'est difficile parce que dans notre domaine, il faut communiquer avec les clients et nous on ne parle pas votre langue. Mais ça ne me fait pas peur. On va apprendre le français !"