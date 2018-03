Montbéliard, France

150 exposants sur une surface de 10 mille mètres carré, on trouve de tout ou presque à cette Foire Expo. Des stands en extérieur et en salle avec une grande partie consacrée à l'habitat. On y trouve aussi entre les allées, les loisirs, l'automobile, l'agriculture, la mode et évidemment les vins et la gastronomie. Une foire expo avec une grande majorité d'exposants fidèles depuis le début et qui profitent de l’événement pour faire des affaires évidemment, mais pas forcément tout de suite : « pour nous, c’est important d’être là » explique Jean-Claude Marinelli, gérant d'une société d'extension de maison basée à Botans « on ne peut pas passer de commande ici puisque la création d’un projet demande plusieurs jours de travail, mais ce salon nous permet de nouer des contacts avec des clients qui viendront peut-être nous voir un jour en agence. On espère entre 10 et 15% de concrétisation ».

Le concours de la plus belle vache ce week-end

L’un des moments forts de cette Foire Expo sera sans conteste le concours de Miss Berceau du Pays de Montbéliard, un événement coordonné par l’association des éleveurs de l’aire urbaine. Cette année, le concours accueillera 100 participantes de la race Montbéliarde et Holstein samedi et dimanche.

Le Pays Basque à l’honneur

Pour cette 5ème édition, les organisateurs ont décidé de mettre le Pays Basque à l’honneur avec des animations et des jeux traditionnels pour tous les âges, avec par exemple une initiation à la pelote basque.

L’an dernier, cette Foire Expo du Pays de Montbéliard avait rassemblé pas moins de 15 mille personnes.