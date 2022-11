"Quand on parle de la France, il y a la Tour Eiffel et la baguette", lance le boulanger maralpin Gilles Dutto

Qu'est ce qui est de forme allongée, qui peut être craquante, moelleuse, blanche ou bien cuite ? C'est la baguette. L'un des principaux emblèmes de la France va peut-être faire son entrée au patrimoine immatériel de l'Unesco, dans les prochaines heures.

"Ce serait une belle récompense pour notre profession qui a beaucoup souffert ces derniers temps"

"On se bat pour ça 2018. Ce serait une belle récompense pour notre profession qui a beaucoup souffert ces derniers temps, notamment à cause de la crise énergétique et du Covid", confie Gilles Dutto, président des artisans-boulangers des Alpes-Maritimes.

Pour ce boulanger d'Opio, l'idée est aussi de faire reconnaitre l'un des principaux emblèmes de l'hexagone : "quand on demande à quelqu'un de dessiner quelque chose de la France, il dessinerait la Tour Eiffel et une baguette de pain".