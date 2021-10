Quand remplir la cuve de fioul dépasse le montant de certaines retraites

Hiver qui approche et prix du pétrole qui flambe : tous les ingrédients sont là pour que le carnet de rendez-vous explose chez Auvergne Energie qui livre du fioul domestique dans le secteur de Riom. "Nous sommes jeudi, je suis complet jusqu'à mardi prochain", détaille le gérant Francis Sardier pour qui la situation est exceptionnelle. "On a tellement parlé de l'énergie chère, les gens ont un petit peu paniqué et se sont dit, les prix augmentent, il faut faire rentrer notre fioul !".

Face à la peur que le prix du fioul continue d'augmenter, les livreurs pris d'assaut. Reportage Juliette Micheneau Copier

Des clients qui ajustent la commande, pas forcément à leurs besoins, mais aussi aux prix. "Là je ne fais rentrer que 1000 litres, à cause de la hausse", reconnaît Pierre-Albert Crusells qui voit aussi qu'une meilleure isolation de son bâtiment lui ferait gagner de l'argent, seulement il n'est que locataire.

La cuve remplie, la facture tombe : 1050 euros pour 1000 litres. "Il y a deux ans on était à 600 euros", constate le client qui pointe un problème de taxes. "C'est l'Etat qui doit faire des efforts", ajoute-t-il. Le patron d'Auvergne Energies, lui, assure qu'il en fait déjà en limitant sa marge à 5 centimes du litre.

Francis Sardier, gérant d'Auvergne énergies à Mozac. Copier

"C'est certain, c'est compliqué", reconnaît Francis Sardier, "quand on a une facture de 1000 euros, pour des gens qui ont une petite retraite c'est très difficile." Quant au chèque énergie utilisé par certains de ses clients, "ça s'adresse souvent aux mêmes personnes, quid du client moyen qui gagne un peu plus de 1500 euros par moi, je pense pas qu'il y ait droit, c'est toujours la même chose." Et le professionnel de s'inquiéter aussi de voir ses clients se détourner du fioul pour aller vers d'autres modes de chauffage.