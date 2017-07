Quand une entreprise orléanaise bénéficie du Mondial de foot en Russie

Une entreprise orléanaise bénéficie déjà des retombées de la coupe du monde de football 2018 en Russie ! Cette entreprise, c'est Alstef, spécialiste des tapis à bagages, et qui a décroché un gros contrat pour l'aéroport international de Moscou.

Si vous allez l'an prochain à l'aéroport de Moscou-Sheremetyevo, c'est grâce à une entreprise de Boigny-sur-Bionne, près d'Orléans, que vous récupèrerez vos bagages : l'entreprise Alstef, qui équipe déjà Orly, Roissy, Nice ou encore Fort-de-France, et qui s'implante en Russie à la faveur de la prochaine Coupe du monde de football... Pierre Marol, le PDG d'Alstef :

"Pour la Coupe du Monde 2018, l'aéroport de Moscou-Sheremetyevo construit un nouveau terminal où Alstef fournira les tapis à bagages automatisés" Copier

Une vingtaine d'embauches prévue cette année

L'autre secteur d'activité d'Alstef - la conception de système automatisé pour les préparations de commande et pour la manutention de palettes - est également en plein boom, notamment dans l'agro-alimentaire. L'entreprise espère cette année une croissance de 50% de son chiffre d'affaire qui s'élevait à 50 millions d'euros en 2016. Alstef compte actuellement 250 salariés et prévoit d'en recruter une vingtaine supplémentaire cette année. Pour accompagner cette croissance, Alstef a investi 3 millions d'euros pour l'extension de son usine de Boigny-sur-Bionne, à la fois pour son bureau d'études et son atelier d'assemblage, le bâtiment a été inauguré au printemps dernier.

L'entreprise Alstef, dont l'origine remonte à 1961, est installée à Boigny-sur-Bionne, près d'Orléans © Radio France - François Guéroult

Malgré son développement, Alstef a conservé une structure de capital bien particulière : la moitié des "salariés de base" sont actuellement actionnaires et détiennent 18% du capital. Ce qui n'est pas négligeable pour les performances de l'entreprise, estime le PDG Pierre Marol :

"Le fait que beaucoup de salariés soient actionnaires d'Alstef, ça renforce leur adhésion au projet de l'entreprise" Copier

Symbole de cette réussite, Alstef a donc atteint l'an passé la barre des 250 salariés, ce qui fait d'elle au sens de l'INSEE une entreprise de taille intermédiaire, et non plus une PME.