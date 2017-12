Saint-Lô, France

Lecapitaine devrait atteindre 7 à 8% de croissance d'activité sur 2017. "Notre groupe Petit Forestier, leader européen de la location de véhicules frigorifiques, a de belles perspectives de développement et comme nous construisons les caisses frigorifiques des camions, nous suivons sa croissance", explique son directeur général, François Jacqueline.

L'entreprise saint-loise vient d'embaucher 40 personnes ces six derniers mois, ce qui porte l'effectif à 540 CDI et même 800 personnes si l'on compte tous les intérimaires.

Les salariés de Lecapitaine vont tester pendant 4 mois les nouveaux vélos à hydrogène de Saint-Lô Agglo. © Radio France - Lucie Thuillet

Une extension en 2018

Coté production, l'entreprise arrive même à saturation. "Cette année, 5800 caisses frigorifiques seront sorties de l'usine. Nostre objectif, c'est d'en faire 6500 d'ici trois à quatre ans". Et pour cela, l'entreprise prévoit de s'agrandir : elle va construire l'an prochain 6000 mètres carrés de bâtiments en plus et également des parkings de stockage.

Lecapitaine vient également de remporter un prix au salon international des solutions de transport routier, pour l'une de ses dernières innovations, une porte de camion qui facilite les livraisons en ville.