Formations en soins infirmiers : quarante places de plus dans le Gard

Le CHU de Nîmes va bientôt former plus de de futurs infirmiers et d'infirmières ! L’IFMS (Institut de Formation aux Métiers de la Santé) du CHU crée pour la rentrée prochaine de septembre 2021 deux nouvelles antennes de formation en soins infirmiers. Elles auront lieu au Centre Hospitalier d’Uzès (20 places) et à la Maison de la Formation du Vigan (20 places). Le Gouvernement et les Régions lancent le plan d’augmentation des places en formations sanitaires et sociales.

Inscriptions avant ce jeudi 11 mars

Les personnes qui souhaitent postuler pour faire leur formation dans l’un de ces instituts doivent impérativement s’inscrire via parcoursup avant ce jeudi 11 mars prochain en cochant les établissements proposés.