La nouvelle éco : Quartier libre Papier, les beaux papiers 100% occitans s’ancrent à Toulouse

La marque de papier vient d’ouvrir une boutique dans le centre-ville de Toulouse. Une manière de réaffirmer l’ancrage locale de cette marque qui s’exporte de plus en plus.

Quartier Libre Papier vient d’ouvrir une boutique dans le centre-ville de Toulouse, rue de la Bourse. La marque a été créée par deux toulousaines en 2017. Adeline et Lucile se sont associées pour proposer la papeterie Quartier Libre avec des motifs originaux, dessinés à la main, à l’aquarelle et au crayon pour des cahiers, cartes, calendriers et agendas dont le papier a été fabriqué en Occitanie et de manière éco-responsable. Des papiers très colorés, qui donnent envie de voyage.

Rue de la Bourse à Toulouse

Les deux jeunes femmes se sont associées à François et ont décidé d’ouvrir fin 2021 leur boutique. Une manière, alors que leurs produits s’exportent très bien en France et en Europe, de réaffirmer l’origine toulousaine de leurs créations. Adeline co-fondatrice de la marque confirme qu’à l’heure du tout numérique, le papier a encore des "fans".

L’entreprise est toutefois confrontée à la hausse des prix du papier qui plombe tout le secteur. Mais Adeline nuance "le fait de fabriquer notre papier tout près d''ici, dans la région, nous a permis un réapprovisionnement plus facile lors de la première partie de la crise du covid." Mais la co-fondatrice de Quartier Libre Papier déplore tout de même que les prix de certains produits ont du être un peu augmentés au vu de la flambée des prix du papier.