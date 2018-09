Périgueux, France

Les commerçants de Périgueux attendaient de pied ferme les explications du maire, Antoine Audi, au lendemain de l'annonce de la vente repoussée du quartier Montaigne. Ils étaient une cinquantaine réunis ce matin au Théâtre de Périgueux pour un petit déjeuner avec le maire mais également le promoteur du projet, Jean-Michel Pacaud.

11 enseignes sont prêtes à s'installer

"Ce dossier est une nécessité pour la politique de l'attractivité de la ville", entame Antoine Audi. Le maire détaille que 67% de la surface du futur quartier Montaigne est commercialisée. "Cela représente 11 enseignes, détaille Jean-Michel Pacaud, dont deux importantes qui n'existent pas à Périgueux." On en saura pas plus sur le nom des futures enseignes qui s'installeront : "Je les connais, mais je ne le dirai pas, précise Antoine Audi. On en avait repéré certaines et comme par hasard, elles ont été appelées par d'autres acteurs économiques de la région. Donc, tant que rien n'est signé, on ne dit rien !" Les baux ne sont de toute façon pas encore signés. "Mais je suis convaincu qu'il faut boucler l'affaire avant le 31 décembre" assure Antoine Audi.

Le promoteur "confiant"

Malgré la vente repoussée jeudi, Jean-Michel Pacaud a renouvelé son engagement "Ce projet passionne notre équipe. Nous ne le lâchons pas, nous y croyons !" L'équation économique est plus compliquée que prévue pour JMP Expansion : "nous allons mettre la main à la poche, précise Jean-Michel Pacaud. Il va falloir aussi étaler le retour sur investissement." Il est prévu sur 18 ans, avec un taux de rentabilité de 7%.

Pas de retour du parking Montaigne

Les commerçants ont largement insisté sur la fermeture du parking Montaigne depuis le mois de juin : "Pourquoi l'avoir fermé aussi longtemps pendant tout l'été ? Et surtout, maintenant que la vente est repoussée, pourquoi ne pas le rouvrir ?" demande un commerçant dans la salle. "Il fallait que le parking soit désaffecté pendant 3 mois pour pouvoir le vendre. Il doit passer du domaine public au domaine privé pour pouvoir le céder. Si on le rouvre, on décale d'autant le délai de vente." La ville affirme que la vente avec JMP Expansion reste la solution privilégiée, même si le maire affirme qu'il travaillera à un plan B si la vente reste bloquée d'ici la fin d'année.