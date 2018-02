Le Mans, France

"On a la crainte de voir le centre-ville se désertifier encore plus pendant les travaux, c'est sûr !" Comme beaucoup de commerces, le dépôt-vente Alright, rue de la Juiverie, espère ne pas trop pâtir du chantier de rénovation du quartier qui va s'étaler sur six ans. Chaque année, les travaux devraient s'interrompre de septembre à fin décembre, pour permettre aux boutiques de respirer, notamment pendant la période des fêtes.

Une rénovation par étapes

Dès lundi 19 février, la rénovation des conduites de gaz et d'eau potable constituera la première étape des travaux jusqu'à fin mai 2018. Elle concernera successivement toutes les rues situés entre la rue Pierre Mendès-France et la rue de la Barillerie, à l'exception de la rue Saint-Martin. En 2019, ces travaux se poursuivront dans différentes rues avec une rénovation des sols et revêtements notamment sur la place Saint Nicolas.

En 2020, la place Saint Nicolas, ainsi que les rues de l'Etoile, de la Perle et la rue Saint-Jacques seront achevées. En 2021, ce sera au tour des rues de la Juiverie et de Bolton, tandis que sur la place de la Sirène et les rues alentours, les nouveaux revêtements de la chaussée seront posés. De 2022 à 2024, l'essentiel des rénovations sera achevé.

"Les périodes de travaux sont chaque fois de février à août, et on laisse toutes les périodes de fêtes et braderies hors travaux, explique Rémy Batiot, élu manceau en charge du dossier, pour que l'activité se déroule au mieux possible".

Des accès et une circulation chamboulées

Dès la première étape des travaux cette année, le stationnement sera interdit dans la majeure partie du quartier, et la circulation interdite alternativement dans les rues en chantier.

En raison du barrage des rues, la collecte des déchets se fera en porte-à-porte. Les riverains devront par ailleurs repousser les éventuels travaux prévus dans leurs logements après la première phase de travaux, qui s'achève le 31 mai. Même contrainte pour les commerçants, qui devront également adapter leurs livraisons puisqu'elle ne pourront plus toujours se faire directement devant les magasins. L'accès des voitures aux cours privées sera maintenu.

Des points spécifiques vont être organisés pour permettre de répartir les colis entre toutes les boutiques. "On espère que les deux points de livraison prévus de part et d'autres de la rue de l'Etoile vont se rapprocher de nouveau, car il faut qu'on nous livre les carcasses", explique Annick Charlotte, propriétaire de la charcuterie de la rue. A l'exception des pharmacies, tous les commerces devront par ailleurs se faire livrer entre 5 et 11 heures du matin uniquement.