Quatre ans après, la petite station de Puyvalador retrouve ses skieurs !

Après les difficultés financières, un incendie et le covid, la petite station des Pyrénées-Orientales a enfin rouvert. Et le redémarrage est prometteur !

La station de Puyvalador accueille beaucoup de familles. Les forfaits y sont gratuits pour les moins de 5 ans et les plus de 70 ans !

Le gérant de la station, Julien Sabarthès parle d'une "vraie victoire !" Il faut dire que la station de Puyvalador revient de loin, de très loin. Il y a quatre ans, le petite station du Capcir fermait pour des raisons financières. Deux ans plus tard, en 2019, Julien et Natalia Sabarthès décident de reprendre le flambeau via une délégation de service public. Patatras : un incendie dans l'usine de neige artificielle et l'épidémie de covid viennent tout gâcher !

Puyvalador n'a donc rouvert ses quatre pistes (2 vertes, une bleue et une rouge) que le 4 décembre dernier et, comme les autres stations des Neiges Catalanes, connaît un très bon début d'hiver. "Nous vendons autour de 100 forfaits par jour. Nous sommes là où nous voulons être", explique Julien Sabarthès.