"Quasiment 90% de taux de remplissage cet été" se réjouit les Gîtes de France dans la Vienne

C'est un été qui démarre fort pour les 300 gîtes de la Vienne. Joël Compain, le nouveau président de l'association Gîtes de France 86, sort ce vendredi 8 juillet, les derniers chiffres : "C'est déjà 84% pour toute la saison, mais plus de 90% dès début août". La concurrence de Airbnb et Booking fait toujours rage, mais l'association française s'en sort bien. "On peut encore améliorer notre visibilité, souligne-t-il, mais on se place bien et les gens ont plus confiance en nous !". Les logements les mieux équipés, comme celui de Tony Dellion sont aussi très demandés.

Joël Compain, le nouveau président des Gîtes de France dans la Vienne. © Radio France - Fanny Bouvard

4 à 5 heures de ménage entre chaque passage de vacanciers

A Jaunay-Marigny, ce particulier a mis quatre ans a retaper une ancienne ferme troglodyte, avec vue sur les champs de tournesols. Au creux de la roche, il a même niché un bain à remous. "On a ouvert en janvier 2021 et depuis il est quasiment plein tous les week-ends et chaque semaine de vacances, calcule Tony Dellion. Les vacanciers passent souvent par Gîtes de France pour les semaines complètes". Mais tout l'été, le samedi, avec son épouse, ils viennent récurer de fond en comble le logement. "On vide aussi régulièrement le spa!".

Tony Dellion, devant le bain à remous, installé dans son gîte de Jaunay-Marigny. © Radio France - Fanny Bouvard

Cette activité lui rapporte en moyenne 700 euros, pour six personnes logées. Pour les locations les week-ends, Tony Dellion passe aussi par Airbnb ou directement avec certains habitués.